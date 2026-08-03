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Martín de la Costa fue tercero en el Argentino de tenis de mesa adaptado

El pergaminense que representa a Banco Provincia TDM logró una destacada actuación en el Parque Roca, en un torneo que reunió a los principales exponentes del país.

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03 de agosto de 2026 a las 02:21 p. m.
Martín de la Costa fue tercero en el Argentino de tenis de mesa adaptado
Martín de la Costa celebró este importante logro para su carrera deportiva: fue tercero en el Torneo Argentino en Parque Roca.

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Fernando Bongiovanni
Fernando BongiovanniPeriodista

Martín de la Costa volvió a dejar bien representado a Pergamino en el tenis de mesa adaptado. El deportista de Banco Provincia TDM consiguió un destacado tercer puesto en el Torneo Argentino de Clases, disputado el domingo 26 de julio en el Parque Olímpico de Parque Roca, en la Ciudad de Buenos Aires, escenario de la competencia más importante del calendario nacional.

El certamen, que se realiza una vez por año, reunió a los mejores exponentes del país en cada categoría y contó con la presencia de jugadores que integran seleccionados nacionales y deportistas con experiencia internacional. En ese exigente contexto, el representante pergaminense volvió a demostrar un alto nivel competitivo y logró subirse al podio con una actuación que ratifica su crecimiento.

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 Un presente en constante evolución

El resultado representa un nuevo paso adelante en la evolución deportiva de De la Costa. Ya en junio había mostrado señales claras de progreso al alcanzar los cuartos de final en el segundo torneo del Circuito Nacional de la Federación Argentina de Tenis de Mesa Adaptado (FATeMA), disputado en Mercedes, donde compitió de igual a igual frente a algunos de los principales referentes de la disciplina.

En Parque Roca dio un nuevo salto de calidad. Frente a rivales de máxima jerarquía sostuvo un rendimiento sólido durante toda la jornada y consiguió uno de los mejores resultados de su trayectoria deportiva, consolidándose entre los protagonistas del tenis de mesa adaptado argentino.

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 El trabajo detrás del resultado

El crecimiento de De la Costa es el reflejo del trabajo sostenido que viene realizando junto a su entrenador, Mariano Rivero, quien acompaña su evolución técnica y táctica. A ese proceso también se suma el aporte cotidiano de sus compañeros de Banco Provincia TDM, con quienes comparte entrenamientos y preparación.

Con este resultado reafirma el positivo presente que atraviesa y afrontará los próximos compromisos con renovadas expectativas, después de haber conseguido su mejor actuación en la competencia más importante del año.

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