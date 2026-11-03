María Marta Rodríguez: tres títulos y un nuevo triunfo en Córdoba

Tras consagrarse campeona provincial de rural bike y conquistar dos títulos argentinos, se quedó con el primer puesto de la general femenina de la 14° Vuelta a La Sierrita en Embalse.

El ciclismo de montaña de nuestra ciudad vuelve a pisar fuerte en los escenarios más exigentes del país de la mano de María Marta Rodríguez. La integrante del equipo Raleigh atraviesa un presente deportivo sobresaliente y el domingo pasado lo ratificó en Embalse, Córdoba, al quedarse con el primer puesto de la clasificación general femenina en la 14ª Vuelta a La Sierrita.

En una de las pruebas de mountain bike (MTB) más convocantes -que en esta edición reunió a más de 900 participantes-, demostró su nivel para dominar la exigencia del trazado cordobés y cruzar la meta en lo más alto del podio con un tiempo oficial de 2h. 26m. 30s. “Este resultado me llena de emoción y me motiva a seguir trabajando y disfrutando de este deporte que tanto amo”, expresó Rodríguez en redes sociales.

María Marta Rodríguez en lo más alto del podio durante la premiación en La Vuelta a la Sierrita. Una seguidilla en seis semanas Lo conseguido el domingo pasado en territorio cordobés funciona como el broche de oro para una racha de cuatro grandes conquistas en tan solo seis semanas, donde la pergaminense supo imponerse tanto a rivales de elite como a condiciones climáticas adversas:

Campeona Provincial de rural bike (20 de septiembre): En Carmen de Areco, abrió su cosecha de títulos adjudicándose el campeonato bonaerense en una jornada durísima, marcada por la lluvia, el viento y el barro que volvieron sumamente pesado el recorrido.

Campeona Argentina de rural bike (27 de septiembre): Apenas siete días después, viajó a Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) y se consagró campeona nacional en la categoría Damas Máster B1, superando a las mejores exponentes de distintos puntos del país.

Campeona Argentina de Rally MTB (25 de octubre): En Sierra de los Padres (Mar del Plata), alcanzó su segundo título nacional de la temporada 2026 al imponerse en un circuito técnico de montaña, nuevamente con bajas temperaturas, llovizna y sectores de barro.

Ganadora de la general en La Sierrita (1° de noviembre): Victoria en la general femenina en Embalse, Córdoba, consolidando su dominio en la especialidad.