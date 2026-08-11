> Marcharán por Juan Ignacio Benítez para pedir justicia y prisión preventiva contra Ramiro Otermín este viernes

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Familiares y amigos de Juan Ignacio Benítez convocan a marcha este viernes en Pergamino para pedir justicia y reclamar que Ramiro Otermín continúe detenido.

Familiares y amigos de Juan Ignacio Benítez convocaron a una movilización para este viernes en Pergamino, a fin de reclamar justicia por el joven asesinado el 29 de julio en Paraje Pujol y exigir que el acusado, Ramiro Otermín, permanezca detenido mientras avanza la investigación por el homicidio.

Marcha por Juan Ignacio Benítez Juan Ignacio Benítez tenía 29 años, dejó tres hijos huérfanos y una viuda. LA OPINION La concentración está prevista para las 9:00 en la plaza 25 de Mayo. Desde ese punto, familiares, amigos y personas que deseen acompañar el reclamo se trasladarán hasta el edificio de la Fiscalía, ubicado en Merced 865, donde se desarrollará parte de la actividad prevista para reclamar el avance de la causa.

Los organizadores anticiparon que se tratará de una movilización pacífica y que la principal consigna será “Justicia por Juancito”, en referencia al joven de 29 años asesinado en la zona rural de Paraje Pujol. Además, reclamarán que el único acusado, Ramiro Otermín, continúe privado de su libertad mientras avanza el proceso judicial.

La convocatoria surgió de los familiares y allegados de Juan Ignacio Benítez, quienes buscan visibilizar el pedido de justicia y acompañar el trabajo de la Fiscalía que lleva adelante la investigación del homicidio ocurrido el miércoles 29 de julio.

Causa contra Ramiro Otermín El fiscal Francisco Furnari y la secretaria de la Fiscalía 8, Geraldine Casco, este martes recorrerán la escena del crimen en Pujol. LA OPINION La investigación está a cargo del fiscal Francisco Furnari, titular de la Fiscalía Nº 8 del Departamento Judicial Pergamino. Otermín permanece detenido y los investigadores trabajan en la incorporación de nuevos elementos probatorios, además de declaraciones testimoniales que permitan consolidar la acusación.

Uno de los objetivos de la instrucción es reunir la mayor cantidad de evidencias antes de que la Fiscalía solicite la prisión preventiva del acusado. De prosperar ese requerimiento y ser concedido por la Justicia, Otermín continuaría detenido durante el desarrollo de las distintas etapas del proceso hasta la eventual realización del juicio oral.

En ese contexto, el fiscal Furnari y la secretaria de la Fiscalía Nº 8 tienen previsto realizar una inspección en el lugar donde ocurrió el homicidio. La diligencia apunta a reconstruir con mayor precisión la secuencia de acontecimientos y establecer la ubicación de las personas involucradas durante el episodio.

Escena del homicidio Los investigadores tienen especial interés en recorrer la vivienda de la familia Benítez y sus inmediaciones para identificar los sectores específicos donde se habría desencadenado el enfrentamiento que terminó con la muerte de Juan Ignacio.

De acuerdo con los elementos reunidos hasta el momento, el conflicto se habría producido en el marco de problemas de convivencia entre vecinos. En esas circunstancias, Otermín habría irrumpido en la propiedad familiar portando armas y se habría producido un violento enfrentamiento con integrantes de la familia Benítez.

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Juan Ignacio, su padre Eduardo y su tío Gustavo quedaron involucrados en una pelea cuerpo a cuerpo con el acusado. En medio de la confrontación se produjeron disparos que alcanzaron a los integrantes de la familia.

Juan Ignacio Benítez murió en el lugar como consecuencia de las heridas sufridas. Su padre y su tío resultaron heridos por impactos de arma de fuego y debieron recibir asistencia médica. Otermín, por su parte, también sufrió lesiones durante el enfrentamiento físico registrado en la vivienda.

La inspección judicial permitirá a los investigadores observar nuevamente las características del inmueble, determinar distancias y posiciones y contrastar los testimonios incorporados al expediente con los elementos objetivos encontrados en la escena.

Ramiro Otermín sigue detenido Otermín continúa detenido como único acusado por el homicidio de Juan Ignacio Benítez. Hasta el momento, la defensa está a cargo del defensor oficial Daniel Ryan, aunque existe la posibilidad de que en las próximas horas el imputado designe como abogado particular a un profesional de la matrícula del Departamento Judicial San Nicolás.

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La eventual designación de un abogado particular no modificaría el curso de la investigación, que continuará bajo la conducción del fiscal Francisco Furnari. La Fiscalía deberá avanzar con la producción de las medidas pendientes y definir, en función de las evidencias reunidas, los próximos pasos procesales.

Mientras tanto, la movilización convocada para este viernes buscará expresar públicamente el reclamo de los familiares y amigos de Juan Ignacio Benítez. La concentración comenzará a las 9:00 en la plaza 25 de Mayo y tendrá como destino la sede de la Fiscalía, donde los allegados al joven procurarán hacer escuchar su pedido de justicia y de continuidad de la detención del acusado.