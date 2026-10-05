Marcelo Saltal llega al cine con “El odio en el cuerpo”, una película seleccionada para un festival porteño

> Marcelo Saltal llega al cine con “El odio en el cuerpo”, una película seleccionada para un festival porteño

Cultura

El actor pergaminense, radicado desde hace años en la Ciudad de Buenos Aires, integra el elenco de la ópera prima de Galo Ontivero, seleccionada para la Competencia Oficial de Largometrajes Ficcionales del Festival de Cine Inusual de Buenos Aires.

El actor pergaminense Marcelo Saltal, radicado desde hace varios años en la Ciudad de Buenos Aires, suma un nuevo capítulo a su trayectoria artística con el estreno de “El odio en el cuerpo”, película dirigida por Galo Ontivero en la que participa como intérprete. La ópera prima del realizador tendrá su presentación en el marco del Festival de Cine Inusual de Buenos Aires, donde fue seleccionada para integrar la Competencia Oficial de Largometrajes Ficcionales.

“El odio en el cuerpo” surge como una adaptación cinematográfica de una obra teatral del propio Ontivero, que transitó distintas temporadas con muy buena recepción en el circuito del teatro off porteño. El paso del escenario a la pantalla conserva el núcleo de aquella historia, pero propone un nuevo lenguaje para profundizar en los conflictos que atraviesan a sus personajes.

La película se desarrolla a partir de una situación ocurrida en una escuela secundaria luego de una pelea protagonizada por un grupo de adolescentes. Ese episodio funciona como punto de partida para construir un particular laboratorio social en el que quedan expuestas las tensiones, prejuicios y formas de violencia que pueden emerger frente a un conflicto.

En una preceptoría quedan encerrados cuatro adultos —las madres y los padres de los alumnos involucrados—, junto con una preceptora y un profesor que es interpelado y acosado por dos psicopedagogas. Lo que inicialmente podría presentarse como una instancia destinada a abordar el conflicto escolar se transforma progresivamente en una encrucijada atravesada por la violencia, el odio y la imposibilidad de encontrar una salida.

A medida que avanza la historia, la tensión crece y se contagia entre los protagonistas con una dinámica que remite al funcionamiento de las redes sociales: aquello que comienza como un episodio puntual se expande, adquiere nuevas dimensiones y termina dejando al descubierto una sociedad atravesada por la confrontación permanente.

El largometraje fue rodado íntegramente en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD) y cuenta con un elenco integrado, además de Saltal y el propio Galo Ontivero, por María de Cousandier, Fernando de Rosa, Maia Lancioni, Victoria Páez, Claudia Fieg y Gabriela Giusti.

Nuevos proyectos El actor pergaminense atraviesa una nueva etapa de su carrera con su participación en “El odio en el cuerpo”. La participación en “El odio en el cuerpo” se suma a una etapa de intensa actividad para Marcelo Saltal, quien continúa desarrollando distintos proyectos vinculados con el teatro y el audiovisual.

Actualmente se encuentra ensayando para el próximo año “La compañía del maestro”, una obra de su autoría en la que, además de asumir el rol de actor, estará a cargo de la dirección integral de la puesta.

Paralelamente, continúa trabajando en la posproducción de “Emparejados”, su primera experiencia como realizador audiovisual. El cortometraje cuenta con un elenco íntegramente pergaminense integrado por Estefanía Blaiotta, Pablo Bocanera, Valentina Tornello, Guillermo Brunsz, el niño Jordi Carricart y el propio Saltal.

Estreno en el Festival de Cine Inusual “El odio en el cuerpo” tendrá su primera presentación el sábado 10 de octubre a las 16:00, en el Museo del Cine Cristóbal Hicken, ubicado en Agustín Caffarena 51, Ciudad de Buenos Aires, como parte del Festival de Cine Inusual de Buenos Aires.

La función se realizará con entrada libre y gratuita, en el marco de una competencia que vuelve a poner en circulación propuestas cinematográficas de características particulares y miradas autorales.