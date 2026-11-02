> Mantenimiento de desagües pluviales: piden colaboración a los vecinos para que no arrojen residuos

Pergamino

Las tareas apuntan a conservar en buenas condiciones la infraestructura pluvial y prevenir inconvenientes derivados de la acumulación de residuos y otros elementos que puedan obstruir los conductos.

La Municipalidad de Pergamino continúa desarrollando tareas de limpieza y mantenimiento de desagües pluviales en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del sistema de drenaje urbano y favorecer el escurrimiento del agua, especialmente ante la posibilidad de lluvias intensas.

Los trabajos son llevados adelante por la Secretaría de Servicios Públicos como parte de un cronograma de mantenimiento que contempla intervenciones periódicas en diferentes barrios. Las tareas apuntan a conservar en buenas condiciones la infraestructura pluvial y prevenir inconvenientes derivados de la acumulación de residuos y otros elementos que puedan obstruir los conductos.

Durante los operativos, el personal municipal utiliza maquinaria especializada para retirar sedimentos, ramas, basura y distintos materiales que se acumulan en los desagües y pueden dificultar la circulación del agua. La limpieza de estos espacios resulta fundamental para mantener la capacidad de drenaje y reducir el riesgo de anegamientos en la vía pública cuando se registran precipitaciones.

Desde el Municipio destacaron, además, que el mantenimiento de la infraestructura urbana requiere del compromiso de toda la comunidad. En ese sentido, remarcaron la importancia de evitar arrojar basura, restos de poda, escombros y otros residuos en la calle o en las inmediaciones de los desagües, ya que estos materiales pueden ser arrastrados por el agua y terminar bloqueando las bocas de tormenta y los conductos pluviales.

La acumulación de residuos en estos sectores representa uno de los factores que pueden afectar el funcionamiento del sistema, por lo que las autoridades insistieron en la necesidad de adoptar conductas responsables para contribuir al cuidado de los espacios públicos y prevenir problemas que repercutan en distintos puntos de Pergamino.

Las tareas de limpieza y mantenimiento continuarán de manera periódica en diferentes barrios de la ciudad, en el marco del trabajo permanente de conservación de la infraestructura urbana que lleva adelante la Secretaría de Servicios Públicos.