Luz y gas: nuevos aumentos de tarifas para los pergaminenses

Pergamino

La medida fue confirmada este miércoles e impactarán en las boletas; en tema del gas hay que tener en cuenta el fin del beneficio de Zona Fría.

Los usuarios residenciales de gas natural de Pergamino y el resto del país afrontarían en octubre un aumento promedio del 2,24%, según la estimación que los técnicos del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad presentaron este lunes ante el directorio. El cálculo supone que el Gobierno mantendrá la estructura de subsidios vigente en septiembre, mes en que la suba promedio fue del 1,4%.

En electricidad, el ente informó ajustes del 2,41% en el componente de distribución; esos porcentajes no reflejan aún el aumento final de las boletas, porque resta saber si la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, modificará el precio mayorista de la energía.

La proyección tampoco incluye los cambios al régimen de subsidios de Zonas Frías aprobados por el Congreso. La reforma requiere reglamentación y, según se explicó en la reunión, aún no se definieron los porcentajes necesarios para trasladarla a las tarifas.

Los factores detrás de la suba del gas El 2,24% surge de la combinación de varios componentes: una variación del 1% del tipo de cambio sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), una actualización del 1,9% para transporte y distribución calculada con índices de precios al consumidor y mayoristas, y la cuota de la revisión tarifaria quinquenal.

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También se suma la segunda actualización bimestral de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA), mecanismo que traslada a las tarifas la diferencia entre el precio del gas reconocido en las facturas y el costo que efectivamente afrontaron las distribuidoras. Este año el Gobierno acortó su periodicidad: mientras dure la emergencia energética, se aplica cada dos meses y no cada seis. En esta etapa se incluyen costos del gas natural licuado importado durante el invierno.



