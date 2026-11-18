> Luciano Savignano expuso en el Senado y defendió su candidatura para ser juez Federal de San Nicolás

Pergamino

El magistrado de Pergamino participó de la audiencia pública por su postulación al Juzgado Federal Nº 1 de San Nicolás, vacante desde julio de 2017.

El juez Luciano Savignano participó de la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, donde expuso los antecedentes de su trayectoria judicial y expresó su disposición para asumir como titular del Juzgado Federal Nº 1 de San Nicolás. Destacó la necesidad de cubrir una vacante que se prolonga desde hace casi diez años y consideró que el nombramiento representa un importante desafío profesional.

El magistrado, actualmente a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Pergamino, respondió a las instancias de evaluación parlamentaria en el marco del tratamiento de su pliego, remitido por el Poder Ejecutivo Nacional. Su postulación forma parte de un conjunto de propuestas para cubrir cargos vacantes en distintos tribunales del país.

Durante su exposición, Savignano puso especial énfasis en la situación institucional del juzgado federal nicoleño, que funciona mediante sucesivas subrogancias desde julio de 2017, cuando se produjo la jubilación de quien hasta entonces se desempeñaba como titular, Martín Martínez.

«Es un juzgado que desde hace cerca de diez años está vacante, con equipos de trabajo muy buenos. Conozco a muchos de sus integrantes, como así también a muchos de los colegas que han subrogado en el transcurso de estos diez años, quienes han sabido mantener el servicio de justicia bien en alto», expresó ante los integrantes de la comisión legislativa.

En ese sentido, aclaró que, de acuerdo con su conocimiento de la dependencia, no se trata de un organismo que presente un gran atraso en su funcionamiento, aunque consideró indispensable que pueda contar con una autoridad titular después de tantos años de vacancia.

«Es un juzgado que no tiene un gran atraso, pero que por supuesto tiene necesidad de tener un juez titular a cargo después de casi diez años de vacancia y sucesivas subrogancias», remarcó.

Una vacante prolongada La dependencia judicial a la que aspira acceder Savignano tiene asiento en San Nicolás y constituye uno de los dos juzgados federales que funcionan en esa ciudad bonaerense. Se trata del Juzgado Federal Nº 1, con competencia múltiple no penal, que interviene en distintas materias del fuero federal.

Durante su presentación, el magistrado explicó las características de la estructura jurisdiccional, organizada en tres secretarías. Una de ellas aborda cuestiones previsionales; otra tiene competencia en leyes especiales, ejecuciones fiscales y asuntos vinculados con la salud; mientras que la tercera comprende las materias contencioso administrativa, civil y comercial federal, entre otras.

La diversidad de competencias y la extensión territorial que comprende esa jurisdicción constituyen algunos de los aspectos que Savignano identificó como parte de la responsabilidad que implicaría asumir la titularidad del organismo.

El postulante también reconoció el trabajo desarrollado por los funcionarios, empleados y magistrados que tuvieron a su cargo las subrogancias durante este período. En particular, valoró que hayan sostenido la prestación del servicio de justicia pese a la prolongada ausencia de un juez titular.

La cobertura de esta vacante aparece como un asunto relevante para el funcionamiento de la Justicia Federal en el norte bonaerense, ya que permitiría establecer una conducción institucional permanente en un tribunal que durante años debió recurrir a magistrados de otros organismos para garantizar su actividad.

Trayectoria judicial Luciano Cruz Savignano es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde se graduó en 2002 con orientación en Derecho Administrativo y Derecho Internacional Público.

Su carrera en el ámbito judicial comenzó en 1998, cuando ingresó como meritorio en la Justicia Federal. A lo largo de su trayectoria se desempeñó en distintos organismos y fueros, entre ellos la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, la Justicia en lo Civil y Comercial Federal y el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En septiembre de 2006 se incorporó al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Pergamino, donde comenzó a desempeñarse como secretario desde la puesta en funcionamiento del organismo.

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Posteriormente, en marzo de 2012, asumió como juez titular de ese tribunal, responsabilidad que continúa ejerciendo en la actualidad. Además, entre febrero de 2013 y mayo de 2015, cumplió funciones como juez subrogante del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1 del Departamento Judicial Pergamino.

Esos antecedentes fueron parte de los argumentos que presentó ante los senadores para fundamentar su aspiración a ocupar un cargo en la Justicia Federal. En su exposición, destacó especialmente el valor de haber transitado por distintas jurisdicciones y especialidades, experiencia que considera un aporte para afrontar las responsabilidades de un juzgado con mayores dimensiones territoriales y materiales.

«La experiencia que uno pudo recabar en estos años, de haber transitado más de una jurisdicción y más de un fuero, sumado a la experiencia que uno pudo obtener también desde el punto de vista docente, están enteramente a disposición de este nuevo desafío», sostuvo.

Un desafío profesional La audiencia pública también permitió conocer el posicionamiento personal de Savignano frente a la posibilidad de asumir la magistratura federal. Antes de abordar los aspectos técnicos de su postulación, el juez dedicó parte de su intervención a agradecer a las personas que lo acompañaron durante su carrera y en las distintas instancias de capacitación y concursos que debió afrontar.

Mencionó especialmente a su familia, a sus padres, hermanos, amigos, colegas y equipos de trabajo con los que compartió las distintas etapas de su recorrido profesional. También hizo referencia al esfuerzo personal y familiar que demanda la preparación para acceder a una magistratura.

Al explicar sus expectativas ante una eventual designación, reconoció que el Juzgado Federal Nº 1 de San Nicolás representa una estructura de mayor dimensión que aquella en la que se desempeña actualmente, tanto por su competencia territorial como por la diversidad de materias que debe atender.

Sin embargo, manifestó su voluntad de asumir esa responsabilidad y poner a disposición del organismo los conocimientos y la experiencia adquiridos durante casi tres décadas de actividad en el ámbito judicial.

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«Es un gran desafío profesional y una responsabilidad muy grande la que, si se me acompaña con el acuerdo de este Senado, tengo muchas ganas de encarar», expresó al cerrar su presentación.

El trámite en el Senado La postulación de Savignano se inscribe en el tratamiento de un paquete de aproximadamente 60 pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional para cubrir vacantes en juzgados, cámaras y otros organismos del sistema judicial.

La Comisión de Acuerdos del Senado tiene a su cargo el análisis de los antecedentes de los candidatos, la realización de las audiencias públicas y la posterior emisión de los dictámenes correspondientes. El cronograma parlamentario prevé llevar al recinto el conjunto de propuestas el 26 de noviembre, para que los legisladores puedan considerar los acuerdos.

En ese contexto, la exposición de Luciano Savignano constituyó una instancia central en el recorrido institucional de su candidatura para conducir el Juzgado Federal Nº 1 de San Nicolás.

La eventual designación permitirá cubrir una vacante que se mantiene desde julio de 2017 y que, durante estos años, fue atendida mediante distintas subrogancias. Para el magistrado pergaminense, asumir esa función significaría afrontar una nueva etapa profesional, con el compromiso de sostener y fortalecer el servicio de justicia en una jurisdicción de relevancia para la región.