Luciano Savignano está más cerca de ser juez federal de San Nicolás

Pergamino

El magistrado pergaminense de 48 años deberá presentarse el martes 17 de noviembre ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, que evaluará su postulación para ocupar el Juzgado Federal Nº 1 de San Nicolás.

El proceso para cubrir una de las vacantes judiciales más prolongadas de la Justicia Federal de la región ingresó en su instancia decisiva y tiene como protagonista a un magistrado pergaminense. Luciano Cruz Savignano, actual titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Pergamino, fue propuesto oficialmente por el Poder Ejecutivo Nacional para asumir al frente del Juzgado Federal Nº 1 de San Nicolás.

El próximo martes 17 de noviembre deberá comparecer ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, en una instancia determinante para avanzar con su nombramiento.

La convocatoria surge de la citación formal publicada en el Boletín Oficial y de la documentación incorporada al sitio de Internet de la Cámara alta. Allí figura el expediente PE-282/26, correspondiente al mensaje Nº 256/26, mediante el cual el Poder Ejecutivo solicita el acuerdo del Senado para designar al doctor Luciano Cruz Savignano como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

La entrevista con los integrantes de la Comisión de Acuerdos constituye uno de los pasos institucionales previstos en el procedimiento constitucional para la designación de magistrados. Durante ese encuentro, los senadores podrán interiorizarse sobre los antecedentes profesionales y académicos del postulante, evaluar sus aptitudes para el ejercicio de la magistratura y formularle las preguntas que consideren pertinentes antes de emitir un pronunciamiento sobre su candidatura.

Para Pergamino, la postulación representa una noticia de particular relevancia institucional, porque abre la posibilidad de que un magistrado que desarrolla actualmente su actividad en el ámbito judicial local pase a desempeñar funciones en uno de los tribunales federales con competencia en la región. Savignano, de 48 años, tiene una trayectoria vinculada con la administración de justicia y su nombre integra desde hace ocho años la nómina de candidatos para cubrir esa vacante.

Una vacante de nueve años La eventual designación pondría fin a una prolongada situación de vacancia en el Juzgado Federal Nº 1 de San Nicolás. La dependencia quedó sin su titular definitivo en julio de 2017, cuando presentó su renuncia el entonces magistrado Martín Martínez. Desde aquel momento transcurrieron más de nueve años sin que se concretara la designación de un juez titular para ocupar ese despacho.

La extensión del período sin una resolución definitiva convirtió la cobertura del cargo en un proceso particularmente dilatado dentro de la estructura judicial federal. Aunque los mecanismos institucionales permitieron que el funcionamiento de la dependencia continuara mediante las herramientas de subrogancia y cobertura correspondientes, la designación de un titular constituye una instancia relevante para otorgarle estabilidad a la conducción del organismo.

La historia de la postulación de Savignano se remonta precisamente a los primeros años de esa vacancia. El 25 de octubre de 2018, el Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó y elevó al Poder Ejecutivo la terna de candidatos destinada a cubrir el cargo que había dejado Martínez. Entre los postulantes seleccionados se encontraba el actual juez pergaminense, cuyo nombre quedó incorporado desde entonces al procedimiento de selección para acceder a la magistratura federal.

Desde aquella instancia transcurrieron ocho años hasta que su candidatura volvió a ingresar formalmente en la etapa decisiva del mecanismo de designación. La inclusión de su nombre en el último paquete de pliegos remitidos por el Gobierno nacional al Senado representa, en ese sentido, un avance sustancial respecto de un trámite que permaneció durante un extenso período sin alcanzar una resolución definitiva.

El camino hacia el nombramiento La presentación ante la Comisión de Acuerdos no significa, por sí sola, que Savignano ya haya sido designado, sino que constituye una instancia previa e indispensable para obtener el acuerdo parlamentario. El procedimiento contempla distintas etapas y requiere que las instituciones involucradas completen las actuaciones previstas antes de que el postulante pueda asumir formalmente el cargo.

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Una vez realizada la entrevista y evaluados los antecedentes del candidato, la Comisión de Acuerdos deberá elaborar un dictamen en el que expresará su posición respecto de la postulación. Ese pronunciamiento podrá ser favorable o desfavorable y será elevado posteriormente al plenario del Senado para su tratamiento.

En caso de obtener el acompañamiento correspondiente en la Cámara alta, el acuerdo será comunicado al Poder Ejecutivo Nacional, que deberá completar el procedimiento mediante el dictado del decreto de designación. Recién después de cumplimentarse esas instancias administrativas e institucionales podrá concretarse formalmente el nombramiento y la posterior asunción del magistrado.

Por lo tanto, todavía resta atravesar una serie de pasos antes de que el juez pergaminense pueda ocupar el despacho federal de San Nicolás. Sin embargo, los trascendidos vinculados con las negociaciones parlamentarias dan cuenta de que existiría un consenso favorable para acompañar su candidatura, una circunstancia que alimenta las expectativas de que el prolongado proceso pueda finalmente llegar a su conclusión.

Aunque ese escenario deberá traducirse en decisiones formales de los órganos competentes, la incorporación del pliego al temario de la Comisión de Acuerdos y la convocatoria para la entrevista constituyen señales concretas de que la postulación ingresó en una etapa avanzada.

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Una proyección regional La eventual llegada de Luciano Savignano al Juzgado Federal Nº 1 de San Nicolás tendrá una dimensión que trasciende su actual función en la Justicia provincial. Se trata de una magistratura federal que forma parte de la estructura judicial con actuación en el norte bonaerense y que tiene una importancia institucional significativa para las comunidades comprendidas en su jurisdicción.

Para Pergamino, además, representaría la posibilidad de que un integrante de su actual estructura judicial acceda a una responsabilidad de mayor alcance dentro del sistema de administración de justicia. La trayectoria de Savignano y su permanencia durante años entre los candidatos para ocupar esa dependencia explican la relevancia que adquiere la instancia parlamentaria prevista para mediados de noviembre.

El magistrado deberá presentarse el martes 17 ante los senadores para defender su postulación y responder a las consultas que puedan surgir durante el análisis de sus antecedentes. Después de esa audiencia, la Comisión de Acuerdos tendrá que avanzar con el dictamen correspondiente y, si el pronunciamiento resulta favorable, el expediente quedará en condiciones de ser considerado por el conjunto de la Cámara alta.