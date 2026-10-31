Los vecinos redujeron a un sujeto que persiguió en forma sospechosa a una adolescente de 14 años

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Policiales

El sujeto, de 27 años, habría intentado interceptar a una chica de 14 años para quitarle el celular. Ascendió a los techos, pero los vecinos lograron retenerlo hasta que llegó la Policía.

Un episodio de inseguridad ocurrido este jueves por la tarde en el barrio Vicente López movilizó a los vecinos, quienes intervinieron para auxiliar a una adolescente de 14 años que era perseguida por un sujeto de 27.

La chica pidió ayuda a los gritos y logró ponerse a resguardo, mientras el sospechoso escapó por los techos de las viviendas.

Finalmente, los residentes de la zona consiguieron reducirlo y retenerlo hasta la llegada de los efectivos policiales.

El procedimiento policial se registró alrededor de las 18:40, luego de que varios vecinos alertaran al servicio de emergencias 911 sobre la situación que se estaba desarrollando en inmediaciones de Alberdi y Florida. Cuando los uniformados llegaron al lugar, encontraron al sospechoso reducido por particulares que habían participado de la intervención.

Persecución en el barrio Vicente López De acuerdo con el relato brindado por la madre de la adolescente, el episodio comenzó aproximadamente a las 18:30, cuando su hija salió de su domicilio, ubicado sobre calle 11 de Septiembre, con dirección hacia un comercio de la zona conocido como Berlín.

En ese trayecto, la chica advirtió que un sujeto la observaba y comenzó a cruzarse de vereda para evitarlo. Sin embargo, según la reconstrucción familiar, el individuo también cambiaba de acera y continuaba siguiéndola, lo que generó preocupación en la adolescente.

Ante esa situación, la menor guardó el teléfono celular que llevaba en la mano dentro de uno de los bolsillos de su calza. Siempre según la versión de su madre, inmediatamente después el sujeto habría intentado acercarse para interceptarla, por lo que la chica comenzó a correr.

La persecución se extendió por algunos metros y la adolescente empezó a gritar pidiendo auxilio. Sus llamados de ayuda alertaron a los residentes del sector, que salieron de sus viviendas para asistirla y tratar de impedir que el sospechoso continuara detrás de ella.

Vecinos redujeron al sospechoso En medio de la desesperada situación, la adolescente consiguió detenerse delante de una motocicleta en la que circulaba una mujer acompañada por dos niñas. El conductor de otro motovehículo, que sería familiar de la mujer, también participó de la situación.

El sospechoso, en tanto, cambió de dirección y escapó por calle Florida, donde habría circulado en contramano hasta trepar a una de las viviendas y continuar la fuga por los techos.

Mientras la adolescente era acompañada para regresar a su casa, los vecinos comenzaron a organizarse para localizar al individuo. La activación de las alarmas vecinales permitió alertar a otros residentes, que advirtieron que el sospechoso se desplazaba por las partes superiores de las propiedades.

Finalmente, varios particulares consiguieron hacerlo bajar de los techos y reducirlo en el suelo. Según el testimonio de la madre de la víctima, durante el procedimiento el sujeto habría mordido a algunas de las personas que intentaban retenerlo, por lo que debieron inmovilizarle los brazos detrás de la espalda hasta que arribara la Policía.

Investigación judicial en marcha La madre de la adolescente aclaró que el individuo nunca llegó a alcanzar físicamente a su hija y que, hasta el momento, no podían establecer con certeza cuáles habían sido sus intenciones. La mujer manifestó que sospecha que el propósito del sujeto habría sido sustraerle el teléfono celular.

También desmintió versiones que circularon posteriormente sobre un supuesto episodio de abuso sexual y remarcó que esa situación no ocurrió, de acuerdo con lo que pudo reconstruir a partir del relato de la chica.

Una vez que la adolescente estuvo a resguardo y el sospechoso quedó bajo intervención policial, sus familiares se dirigieron a realizar la correspondiente denuncia. Los efectivos tomaron conocimiento formal de lo sucedido y dieron intervención a la Fiscalía 7, que deberá determinar la calificación penal que corresponda y las medidas judiciales por adoptar.