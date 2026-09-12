Los toros Hereford de la Escuela Agraria de Pergamino ganaron los máximos premios en la Expo Rural

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Pergamino

La Escuela Agraria de Pergamino obtuvo los premios Gran Campeón Macho y Lote Gran Campeón en la Expo Rural, tras imponerse con sus ejemplares Hereford.

La Escuela Agraria de Pergamino volvió a hacer historia en la XXIII Expo Rural de Pergamino al consagrarse con los máximos galardones de la competencia ganadera. La institución educativa obtuvo los títulos de Gran Campeón Macho y Lote Gran Campeón Macho con sus destacados toros de la raza Hereford.

Premios para la Escuela Agraria En el marco de la XXIII edición de la muestra ganadera e industrial más importante de la región, la Escuela Agraria de Pergamino ratificó su liderazgo en la pista central de calificación. La institución local se alzó con los trofeos de Gran Campeón Macho, Lote Gran Campeón Macho y Lote Reservado Gran Campeón Macho de la raza Hereford, consolidando un año prolífico en logros productivos y pedagógicos tras las distinciones obtenidas semanas atrás en las exposiciones agrícolas de Junín y Chivilcoy.

Los reproductores de la Escuela Agraria ganaron Gran Campeón Macho, Lote Gran Campeón Macho y Lote Reservado Gran Campeón Macho de la raza Hereford. — LA OPINION Triunfo de los toros Hereford Los grandes protagonistas de la jornada en los corrales fueron "Juancito" y "Pedrito", dos toros Hereford criados y preparados íntegramente en el predio escolar, cuyos nombres fueron elegidos por los propios estudiantes. El desempeño de los ejemplares refleja la continuidad y rigurosidad de un proyecto institucional que combina la teoría académica con la práctica de campo al más alto nivel competitivo.

Los reproductores de la Escuela Agraria ganaron Gran Campeón Macho, Lote Gran Campeón Macho y Lote Reservado Gran Campeón Macho de la raza Hereford. — LA OPINION Trabajo en la Escuela Agraria El éxito conseguido en la Expo Rural de Pergamino es el resultado directo de una planificación técnica sostenida. La preparación de los animales estuvo bajo la supervisión del médico veterinario y profesor Tomás Torregrosa, junto al jefe de Área Carlos Nader y al docente Brian Giles, integrando un equipo de trabajo que contó con el acompañamiento permanente del cuerpo directivo y docente del establecimiento agropecuario.

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Los reproductores de la Escuela Agraria ganaron Gran Campeón Macho, Lote Gran Campeón Macho y Lote Reservado Gran Campeón Macho de la raza Hereford. — LA OPINION Alumnos de la Escuela Agraria La presentación de los toros Hereford en la pista demandó un compromiso diario por parte de los alumnos de 4º año de la institución. La delegación estudiantil encargada del cuidado, amansado y exhibición de los reproductores estuvo integrada por Lautaro Olivero, Estefanía Sola, Mateo Núñez, Maite Meier, Gianluca Barbarito, Alma Palacios, Ivo Donofrio, Mía Lezana, Aylen Spreggero, Renata Wasskiewich, Valentino Gutiérrez, Matías Acevedo, Valentino Espinoza y Benjamín Castro.

Los reproductores de la Escuela Agraria ganaron Gran Campeón Macho, Lote Gran Campeón Macho y Lote Reservado Gran Campeón Macho de la raza Hereford. — LA OPINION Presencia en la Expo Rural Los reproductores de la Escuela Agraria ganaron Gran Campeón Macho, Lote Gran Campeón Macho y Lote Reservado Gran Campeón Macho de la raza Hereford. — LA OPINION Sumado al desempeño en la jura ganadera, la Escuela Agraria de Pergamino desplegó una amplia presencia institucional en el predio ferial mediante un stand interactivo. En ese espacio, los visitantes y productores de la región pudieron conocer las diversas producciones de alimentos, proyectos didácticos-productivos y ofertas formativas que los jóvenes desarrollan cotidianamente en las diferentes secciones del colegio.