Los policías de la motorizada evitaron que un joven atentara contra su vida en el Viaducto durante la noche del martes

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Policiales

La Brigada Motorizada intervino ante una emergencia en el Viaducto y logró poner a resguardo a un joven de 32 años en una crisis emocional profunda.

Un operativo de la Policía Local de Pergamino permitió poner a resguardo a un joven de 32 años que atravesaba una situación de profunda crisis emocional en el Viaducto, durante la noche de este martes. Los efectivos de la Brigada Motorizada intervinieron rápidamente y solicitaron asistencia sanitaria.

Policia Local intervino El episodio ocurrió alrededor de las 21:15, cuando integrantes de la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL) Motorizada realizaban tareas de recorrida y advirtieron la presencia de un hombre en una situación de extrema vulnerabilidad sobre la estructura del Viaducto.

Ante la emergencia, los uniformados iniciaron un diálogo con el joven con el objetivo de persuadirlo y lograr que desistiera de su intención. Después de varios minutos de intervención, consiguieron reducir la situación y ponerlo a resguardo, evitando que sufriera lesiones.

De acuerdo con la información oficial este sujeto de 32 años de edad, quien fue asistido inicialmente en el lugar por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same), a cargo del doctor Galicia.

Viaducto tuvo intervención policial Los integrantes de la brigada motorizada y otros escuadrones policiales intervinieron en la situación de emergencias en el Viaducto. LA OPINION Una vez controlada la emergencia, el joven fue trasladado al Hospital San José de Pergamino, donde recibió atención de profesionales del equipo interdisciplinario de Salud Mental. El servicio brinda asistencia durante las 24 horas, los 365 días del año, para situaciones que requieren intervención especializada.

Según trascendió de manera extraoficial, el hombre estaría atravesando un profundo malestar anímico. Esa circunstancia será evaluada por los profesionales de la salud que intervengan en su atención.

Durante el operativo se concentraron numerosas personas en las inmediaciones del lugar. Algunos vecinos también intentaron colaborar con palabras de contención mientras los efectivos policiales desarrollaban las tareas destinadas a preservar la integridad del joven.

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El tradicional "Puente de Fierro" El escenario de la emergencia fue el tradicional Puente de Fierro, una estructura ferroviaria peatonal de hierro que antiguamente atravesaba las vías del ferrocarril y que, con el paso del tiempo, quedó incorporada al paisaje urbano de Pergamino.

La tradicional estructura, reconocible por su pintura roja, forma parte actualmente del paseo urbano vinculado con el Viaducto, un sector que conecta distintos puntos de la ciudad y constituye una referencia histórica para los vecinos.

El Viaducto permite vincular las avenidas España y Tucumán y el bulevar Vélez Sarsfield, en el sector del barrio Acevedo, con las avenidas Alsina, Ugarte y Rocha, en inmediaciones de la zona céntrica.

Asistencia de Salud Mental Los integrantes de la brigada motorizada y otros escuadrones policiales intervinieron en la situación de emergencias en el Viaducto. LA OPINION La intervención policial concluyó sin que el joven sufriera lesiones de gravedad. Luego de la asistencia inicial del Same, fue derivado al Hospital San José para continuar con la evaluación y el acompañamiento profesional correspondiente.

El procedimiento fue caratulado inicialmente como “Averiguación de ilícito” y quedó bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 6. Las actuaciones fueron labradas por personal de la Comisaría Tercera de Pergamino.