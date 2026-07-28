Los ganadores de los Premios Pinti: Charlie y la fábrica de chocolates y Rocky lideraron la noche

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Cultura

Con la conducción de Rada Aristarán desde el Teatro Colón, AADET premió a las figuras y espectáculos de la cartelera porteña. Los galardones a Moria Casán, Guillermo Francella y Carlos Rottemberg por sus trayectorias

28 de julio de 2026 a las 11:48 a. m.

28 de julio de 2026 a las 11:48 a. m.

El Teatro Colón fue elegido para albergar la primera edición de los Premios Pinti, una iniciativa de la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) para distinguir al teatro comercial argentino, a sus figuras, sus obras y a quiénes forman parte de una de las factorías más prolíficas del mundo. El elegido como maestro de ceremonia fue Rada Aristarán, quien hoy brilla en el musical Charlie y la Fábrica de Chocolate.

“¡Qué belleza!“, lanzó el conductor en su ingreso al imponente escenario en medio de los aplausos. ”Este premio tiene 21 categorías y entraron en competencia más de 70 obras que se presentaron en el circuito comercial de Buenos Aires entre 2025 y 2026. Esto se enmarca en más de 400 obras por semana en el circuito comercial oficial y en el alternativo", resaltó, mientras destacaba a Buenos Aires como “una capital mundial del teatro”.

Al final de la noche, Charlie y la Fábrica de Chocolate se consolidó como el musical de mayor convocatoria, obteniendo además el galardón a mejor musical. En el rubro actoral, Agustín “Rada” Aristarán fue distinguido como actor en musical. La dirección fue reconocida para Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero, completando así un total de cuatro premios para la producción.

Rocky fue seleccionado como el drama o comedia dramática de mayor convocatoria. La producción estuvo a cargo de Preludio y RGB Entertainment. El equipo conformado por Mariano Demaría y Santiago Cámara recibió el premio por diseño de iluminación, sonido y/o música original, sumando en total tres premios.

Hairspray obtuvo dos reconocimientos: Vanesa García Millán fue premiada por la coreografía y Gustavo Alderete por el diseño de vestuario, caracterización y/o maquillaje. En el caso de Berlín, Berlín, Juan Pablo Geretto recibió el reconocimiento como actor de comedia, mientras que Lucía Adúriz Bravo fue distinguida como actriz de reparto, alcanzando así dos premios para la obra.

La trayectoria de Carlos Rottemberg fue homenajeada con un valioso premio a su extensa y prolífica carrera como productor durante más de 50 años.

Moria Casán recibió otro premio honorífico por su carrera teatral. La diva recordó sus comienzos, el salto que significó en su carrera la obra Brujas y le puso toda su impronta al agradecimiento por la distinción.

Guillermo Francella fue otro de los distinguidos con el Premio Pinti a la Trayectoria. El actor de Desde el jardín, con más de 40 años de carrera, recibió el galardón de las manos de Adrián Suar, quien destacó su estilo único y su vínculo con el público.

El imponente Teatro Colón recibió la primera edición de los Premios Pinti. CAPTURA DE VIDEO Los ganadores de los Premios Pinti -Drama o comedia dramática de mayor convocatoria

Rocky

-Comedia de mayor convocatoria

El jefe del jefe

-Musical de mayor convocatoria

Charlie y la fábrica de chocolate

-Espectáculo favorito del público

Annie

-Comedia

Una Navidad de mierda

-Drama o comedia dramática

Las Hijas - GANADORA

-Musical

Charlie y la Fábrica de Chocolate - GANADOR

-Unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo

Suavecita

-Obra de autoría nacional

Lo que el río hace de María Marull y Paula Marull

-Actriz de comedia

Verónica Llinás - Una navidad de mierda

-Actor de comedia

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Juan Pablo Geretto - Berlín Berlín

-Actriz de drama o comedia dramática

Lorena Vega - Imprenteros y La vida extraordinaria

-Actor de drama o comedia dramática

Carlos Portaluppi - Druk

Roberto Peloni - El brote

-Actriz en musical

Alejandra Radano – Company

-Actor en musical

Agustín “Rada” Aristarán – Charlie y la Fábrica de Chocolate

-Actriz de reparto

Lucía Adúriz Bravo – Berlín Berlín

-Actor de reparto

Mariano Saborido – Lo que el río hace

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-Dirección

Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero – Charlie y la Fábrica de Chocolate

-Coreografía

Vanesa García Millán – Hairspray

-Diseño de escenografía y/o audiovisual

Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez – Desde el jardín

-Diseño de vestuario, caracterización y/o maquillaje

Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray

-Diseño de iluminación, sonido y/o música original

Mariano Demaría y Santiago Cámara (Iluminación) – Rocky

-Producción

Preludio y RGB Entertainment – Rocky