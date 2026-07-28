Los ganadores de los Premios Pinti: Charlie y la fábrica de chocolates y Rocky lideraron la noche
Con la conducción de Rada Aristarán desde el Teatro Colón, AADET premió a las figuras y espectáculos de la cartelera porteña. Los galardones a Moria Casán, Guillermo Francella y Carlos Rottemberg por sus trayectorias
El Teatro Colón fue elegido para albergar la primera edición de los Premios Pinti, una iniciativa de la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) para distinguir al teatro comercial argentino, a sus figuras, sus obras y a quiénes forman parte de una de las factorías más prolíficas del mundo. El elegido como maestro de ceremonia fue Rada Aristarán, quien hoy brilla en el musical Charlie y la Fábrica de Chocolate.
“¡Qué belleza!“, lanzó el conductor en su ingreso al imponente escenario en medio de los aplausos. ”Este premio tiene 21 categorías y entraron en competencia más de 70 obras que se presentaron en el circuito comercial de Buenos Aires entre 2025 y 2026. Esto se enmarca en más de 400 obras por semana en el circuito comercial oficial y en el alternativo", resaltó, mientras destacaba a Buenos Aires como “una capital mundial del teatro”.
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Al final de la noche, Charlie y la Fábrica de Chocolate se consolidó como el musical de mayor convocatoria, obteniendo además el galardón a mejor musical. En el rubro actoral, Agustín “Rada” Aristarán fue distinguido como actor en musical. La dirección fue reconocida para Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero, completando así un total de cuatro premios para la producción.
Rocky fue seleccionado como el drama o comedia dramática de mayor convocatoria. La producción estuvo a cargo de Preludio y RGB Entertainment. El equipo conformado por Mariano Demaría y Santiago Cámara recibió el premio por diseño de iluminación, sonido y/o música original, sumando en total tres premios.
Hairspray obtuvo dos reconocimientos: Vanesa García Millán fue premiada por la coreografía y Gustavo Alderete por el diseño de vestuario, caracterización y/o maquillaje. En el caso de Berlín, Berlín, Juan Pablo Geretto recibió el reconocimiento como actor de comedia, mientras que Lucía Adúriz Bravo fue distinguida como actriz de reparto, alcanzando así dos premios para la obra.
La trayectoria de Carlos Rottemberg fue homenajeada con un valioso premio a su extensa y prolífica carrera como productor durante más de 50 años.
Moria Casán recibió otro premio honorífico por su carrera teatral. La diva recordó sus comienzos, el salto que significó en su carrera la obra Brujas y le puso toda su impronta al agradecimiento por la distinción.
Guillermo Francella fue otro de los distinguidos con el Premio Pinti a la Trayectoria. El actor de Desde el jardín, con más de 40 años de carrera, recibió el galardón de las manos de Adrián Suar, quien destacó su estilo único y su vínculo con el público.
Los ganadores de los Premios Pinti
-Drama o comedia dramática de mayor convocatoria
Rocky
-Comedia de mayor convocatoria
El jefe del jefe
-Musical de mayor convocatoria
Charlie y la fábrica de chocolate
-Espectáculo favorito del público
Annie
-Comedia
Una Navidad de mierda
-Drama o comedia dramática
Las Hijas - GANADORA
-Musical
Charlie y la Fábrica de Chocolate - GANADOR
-Unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo
Suavecita
-Obra de autoría nacional
Lo que el río hace de María Marull y Paula Marull
-Actriz de comedia
Verónica Llinás - Una navidad de mierda
-Actor de comedia
Juan Pablo Geretto - Berlín Berlín
-Actriz de drama o comedia dramática
Lorena Vega - Imprenteros y La vida extraordinaria
-Actor de drama o comedia dramática
Carlos Portaluppi - Druk
Roberto Peloni - El brote
-Actriz en musical
Alejandra Radano – Company
-Actor en musical
Agustín “Rada” Aristarán – Charlie y la Fábrica de Chocolate
-Actriz de reparto
Lucía Adúriz Bravo – Berlín Berlín
-Actor de reparto
Mariano Saborido – Lo que el río hace
-Dirección
Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero – Charlie y la Fábrica de Chocolate
-Coreografía
Vanesa García Millán – Hairspray
-Diseño de escenografía y/o audiovisual
Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez – Desde el jardín
-Diseño de vestuario, caracterización y/o maquillaje
Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray
-Diseño de iluminación, sonido y/o música original
Mariano Demaría y Santiago Cámara (Iluminación) – Rocky
-Producción
Preludio y RGB Entertainment – Rocky
(Fuente: Infobae)