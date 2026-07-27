Llegan los Premios Pinti 2026: dónde se transmite y todos los nominados a lo mejor del teatro

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Cultura

Con la conducción de "Rada" y transmisión de Eltrece, este lunes la Aadet premia a las producciones más destacadas de la temporada. Conocé la lista completa de nominados.

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27 de julio de 2026 a las 02:43 p. m.

27 de julio de 2026 a las 02:43 p. m.

La Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (Aadet) llevará a cabo este lunes 27 la gala inaugural de los Premios Pinti, una nueva iniciativa orientada a celebrar la excelencia del teatro comercial en el país.

El evento tendrá como escenario el Teatro Colón y contará con la conducción de Agustín "Rada" Aristarán. La emisión en directo por la pantalla de Eltrece comenzará a las 21:00 con el despliegue de la alfombra roja, para dar paso a la entrega de galardones a partir de las 22:00.

En esta edición, un jurado compuesto por 25 figuras del ambiente elegirá lo más representativo de la temporada 2025-2026 a lo largo de 19 rubros, además de otorgar distinciones especiales a la trayectoria para Moria Casán, Guillermo Francella y el productor Carlos Rottemberg.

Qué son los Premios Pinti Con un jurado compuesto por 25 figuras de destacada trayectoria y más de 20 categorías en disputa, las estatuillas marcarán un acontecimiento central para la actividad teatral.

En su entrega inaugural, los Premios Pinti reconocerán a producciones y elencos en diversos rubros que hayan sido presentados o copresentados por integrantes de la Aadet, con funciones desarrolladas en la Ciudad de Buenos Aires entre agosto de 2025 y julio de 2026.

A diferencia de otras premiaciones tradicionales, buscarán reconocer todas las dimensiones que hacen posible un espectáculo teatral. En total se entregarán distinciones en 19 categorías que abarcan tanto el trabajo artístico como el creativo y el productivo, poniendo en valor el enorme engranaje humano que existe detrás de cada obra. La intención de Aadet es consolidar una celebración que destaque la calidad, el talento y el compromiso de quienes sostienen una de las industrias culturales más importantes del país.

En esta primera edición convivirán cuatro modalidades diferentes de reconocimiento. Por un lado estarán las categorías competitivas, cuyos nominados y ganadores fueron definidos por un jurado independiente especialmente convocado para la ocasión. También se entregarán los Premios Trayectoria, reservados para personalidades cuya carrera dejó una huella imborrable en la escena nacional; se distinguirán los Espectáculos del Año, elegidos en función de la convocatoria de público alcanzada durante la temporada; y finalmente se conocerá el Premio Favorito del Público, decidido mediante una votación abierta que permitirá que los espectadores también tengan voz en esta gran celebración del teatro.

La aspiración de los organizadores es que esta primera ceremonia marque el inicio de una tradición anual. Para garantizar la transparencia y el prestigio de la elección, Aadet convocó a un jurado integrado por 25 personalidades de reconocida trayectoria y prestigio dentro del ámbito cultural argentino.

Entre los momentos más esperados de la velada estará el reconocimiento a tres referentes indiscutidos del teatro nacional. Moria Casán será distinguida con el Premio Trayectoria por su aporte a la actuación teatral femenina, Guillermo Francella recibirá el galardón correspondiente a la actuación teatral masculina y el productor Carlos Rottemberg será homenajeado por una carrera que transformó la producción teatral argentina. Según destacó Aadet, se trata de tres nombres cuyas trayectorias contribuyeron de manera decisiva al fortalecimiento y crecimiento del teatro comercial, convirtiéndose en verdaderos pilares de la actividad a lo largo de las últimas décadas.

La gala de esta noche no solo repartirá estatuillas. También buscará inaugurar una nueva tradición para el teatro argentino, una celebración destinada a reconocer el talento, la creatividad, el esfuerzo colectivo y la excelencia de una industria que convierte cada función en un encuentro irrepetible entre artistas y público.

Todos los nominados, rubro por rubro -Comedia

Berlín, Berlín.

La función que sale mal.

Medida por medida (la culpa es tuya).

Parlamento.

Una Navidad de Mierda.

-Drama o comedia dramática

El Brote.

Habitación Macbeth.

Imprenteros.

Las Hijas.

Lo que el Río Hace.

-Musical

Annie.

Charlie y la Fábrica de Chocolate.

Cuando Frank conoció a Carlitos.

Hairspray.

The Opera, Locos.

-Unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo

Chanta.

El equilibrista.

Feliz día sotitos.

Suavecita.

Un poyo rojo.

-Obra de autoría nacional

Cuando Frank conoció a Carlitos de Gustavo Manuel González y Raúl López Rossi.

El brote de Emiliano Dionisi.

La vida extraordinaria de Mariano Tenconi Blanco.

Lo que el río hace de María Marull y Paula Marull.

Pundonor de Andrea Garrote.

-Actriz de comedia

Carla Peterson - Sottovoce.

Fernanda Metilli - Berlín Berlín.

Lorena Vega - Sottovoce.

Pilar Gamboa - Parlamento.

Verónica Llinás - Una Navidad de Mierda.

-Actor de comedia

Adrián Suar - Sottovoce.

Diego Reinhold - La función que sale mal.

Juan Pablo Geretto - Berlín Berlín.

Luis Brandoni - Quién es Quién.

Maxi de la Cruz - Berlín Berlín.

-Actriz de drama o comedia dramática

Andrea Garrote - Pundonor.

Julieta Zylberberg - Prima Facie.

Lorena Vega - Imprenteros y La vida extraordinaria.

Pilar Gamboa - Las Hijas.

Valeria Lois - La vida extraordinaria.

-Actor de drama o comedia dramática

Carlos Portaluppi - Druk.

Iñaki Aldao - El curioso incidente del perro a medianoche.

Luis Machín - La última sesión de Freud.

Pompeyo Audivert - Habitación Macbeth.

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Roberto Peloni - El brote.

-Actriz en musical

Alejandra Perlusky – Billy Elliot.

Alejandra Radano – Company.

Belén Bilbao – Hairspray.

Julieta Nair Calvo – Annie.

Lizy Tagliani – Annie.

-Actor en musical

Agustín “Rada” Aristarán – Charlie y la Fábrica de Chocolate.

Fer Dente – Company.

Lucas Gerson – Cuando Frank conoció a Carlitos.

Oscar Lajad – Cuando Frank conoció a Carlitos.

Sebastián Almada – Charlie y la Fábrica de Chocolate.

-Actriz de reparto

Dolores Ocampo – Charlie y la Fábrica de Chocolate.

Lucía Adúriz Bravo – Berlín Berlín.

Mónica Raiola – Lo que el río hace.

Paula Kohan – Cuestión de género.

Vane Butera – Company.

-Actor de reparto

David Masajnik – Rocky.

Ian Ferreira – Hairspray.

Juan Isola – El Jefe del Jefe.

Marcelo Savignone – Berlín Berlín.

Mariano Saborido – Lo que el río hace.

-Dirección

Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero – Charlie y la Fábrica de Chocolate.

Emiliano Dionisi – El brote.

Fer Dente – Hairspray.

María Marull y Paula Marull – Lo que el río hace.

Natalia Del Castillo – Cuando Frank conoció a Carlitos.

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-Coreografía

Analía González – Annie.

Analía González – Charlie y la Fábrica de Chocolate.

Gustavo Wons – Billy Elliot.

Luciano Rosso, Nicolás Poggi y Alfonso Barón – Un poyo rojo.

Vanesa García Millán – Hairspray.

-Diseño de escenografía y/o audiovisual

Gonzalo Córdoba Estévez – Berlín Berlín.

José Ponce Aragón – Charlie y la Fábrica de Chocolate.

Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez – Desde el jardín.

Tadeo Jones – El curioso incidente del perro a medianoche.

Tato Fernández – Rocky.

-Diseño de vestuario, caracterización y/o maquillaje

Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray.

Matías Nazareno (Caracterización y Maquillaje) – Hairspray.

Matías Nazareno y Feliciano San Román (Caracterización y Maquillaje) – Charlie y la Fábrica de Chocolate.

Rodrigo González Garillo (Vestuario) – Parlamento.

Romina Lanzillotta y Catalina Rodríguez Loredo (Vestuario) – Charlie y la Fábrica de Chocolate.

-Diseño de iluminación, sonido y/o música original

Anteo Del Mastro y Sebastián Viola (Iluminación) – Charlie y la Fábrica de Chocolate.

David Seldes (Iluminación) – Hairspray.

Gastón Briski (Sonido) – Billy Elliot.

Gonzalo González (Iluminación) – El curioso incidente del perro a medianoche.

Mariano Demaría y Santiago Cámara (Iluminación) – Rocky.

-Producción

Club Media y Olga – Hairspray.

Guillermo Francella, Adrián Suar y Pablo Kompel – Desde el jardín.

MP Producciones, Ozono Producciones, Carlos Rottemberg y Tomás Rottemberg – Charlie y la Fábrica de Chocolate.

Preludio y RGB Entertainment – Annie.