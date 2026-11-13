Lo que deja un virus cuando ya no está: un estudio en ratones halló secuelas inmunitarias que la vacuna evitó

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Salud

Investigadores de la Universidad Pompeu Fabra observaron daños en el bazo y defensas debilitadas durante un tiempo prolongado tras una infección aguda.

Un estudio de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, encontró que ratones que se habían recuperado de una infección viral aguda tuvieron durante un tiempo prolongado el sistema inmunitario debilitado. Los animales vacunados antes de la infección no presentaron esas alteraciones. El trabajo se publicó en la revista Cell Death & Disease.

Qué encontraron los investigadores El estudio fue dirigido por Andreas Meyerhans, profesor de investigación ICREA en el Laboratorio de Biología de la Infección de la Universidad catalana. El equipo trabajó con un modelo de infección viral aguda en ratones.

Los animales lograron controlar el virus y se recuperaron de la fase aguda de la enfermedad. Sin embargo, su sistema inmunitario siguió alterado durante mucho tiempo más.

Según el comunicado de la universidad, la respuesta inmunitaria que el organismo generó para eliminar el virus tuvo un efecto colateral: alteró la estructura del bazo, uno de los órganos donde se organizan las defensas. El tejido desarrolló fibrosis, y la organización y la ubicación de las células inmunitarias cambiaron de manera marcada.

Esos cambios afectaron las interacciones necesarias para activar los linfocitos T, células clave de la inmunidad que reconocen y eliminan las células infectadas. Como consecuencia, los ratones recuperados tuvieron durante un período prolongado una menor capacidad de responder a nuevas amenazas.

«Que la infección se controle no significa necesariamente que el organismo se haya recuperado por completo», explicó la primera autora del estudio, Paula Cebollada Rica.

El papel de la vacuna Los investigadores evaluaron si había una forma de evitar esas consecuencias. En el mismo modelo, los ratones vacunados antes de la infección no presentaron ninguna de las alteraciones: la estructura del bazo se mantuvo intacta y el funcionamiento de sus linfocitos T fue comparable al de los animales que nunca habían tenido contacto con el virus.

Según Cebollada Rica, eso significa que la vacuna no solo evitó la enfermedad causada por la infección aguda, sino que también preservó la capacidad del sistema inmunitario para enfrentar nuevas amenazas.

Por qué importa Meyerhans explicó que existe una percepción generalizada de que una infección viral aguda, como un resfrío o un virus gastrointestinal, es un episodio menor y pasajero: una vez que se controla el virus y desaparecen los síntomas, el cuerpo vuelve a la normalidad. Según el investigador, esa idea puede subestimar consecuencias que no son visibles de inmediato y que persisten después de la infección.

Para el equipo, los resultados sugieren que los beneficios de la vacunación pueden ir más allá de prevenir la enfermedad inmediata.