¿Es verdaderamente importante vacunarse? Lo que muestran 50 años de datos

Salud

Las vacunas salvaron al menos 154 millones de vidas desde 1974, según la OMS. Por qué vacunarse protege también a quienes no pueden hacerlo.

Fuente: OMS sobre el estudio publicado en The Lancet, OMS nota sobre poliomielitis, Ministerio de Salud de la Nación, Sociedad Argentina de Pediatría, La Nación

Fuente: OMS sobre el estudio publicado en The Lancet, OMS nota sobre poliomielitis, Ministerio de Salud de la Nación, Sociedad Argentina de Pediatría, La Nación · 12 de noviembre de 2026 a las 01:30 p. m.

Las vacunas salvaron al menos 154 millones de vidas en los últimos 50 años, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado en The Lancet. Pero su efecto no termina en quien las recibe: cuando una parte suficiente de la población está vacunada, también quedan protegidas las personas que no pueden vacunarse.

Qué hace una vacuna Una vacuna le enseña al sistema inmunitario a reconocer un virus o una bacteria sin necesidad de pasar por la enfermedad. Si después la persona se expone a ese microorganismo, el organismo lo identifica y responde más rápido, lo que evita la infección o reduce su gravedad.

Las enfermedades que dejaron de matar El estudio de la OMS, publicado en abril de 2024 al cumplirse 50 años del Programa Ampliado de Inmunización, analizó el efecto de las vacunas contra 14 enfermedades entre 1974 y 2024. De las 154 millones de vidas salvadas, 146 millones fueron de niños y 101 millones, de menores de un año. Según el organismo, las vacunas explican cerca del 40 % de la reducción de la mortalidad infantil en el mundo en ese período.

La vacuna contra el sarampión fue la de mayor impacto: evitó unos 94 millones de muertes, más del 60 % del total.

Porcentaje de niños de 5 años vacunados con el refuerzo de la triple viral. La viruela, que no entró en ese cálculo, es el ejemplo más contundente: gracias a la vacunación, la OMS la declaró erradicada en 1980. Es la única enfermedad humana eliminada del planeta.

La poliomielitis está cerca del mismo destino. En 1988 había unos 350.000 casos en más de 125 países; desde entonces, los casos por virus salvaje se redujeron más de un 99 % y hoy solo hay casos en dos países. En la Argentina, la epidemia de 1956 dejó 6490 casos, según la Sociedad Argentina de Pediatría. El último caso de polio por virus salvaje en el país se registró en Salta en 1984, y en 1994 las Américas fueron la primera región del mundo declarada libre de la enfermedad.

No es solo una decisión individual: la inmunidad colectiva Vacunarse protege a quien recibe la dosis, pero también a los demás. Cuando una proporción alta de la población está inmunizada, un virus o una bacteria no encuentra suficientes personas a las que contagiar y deja de circular. Eso se conoce como inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño.

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Ese efecto protege a quienes no pueden vacunarse o no responden bien a las vacunas: los bebés que todavía no tienen edad para recibir algunas dosis, las personas en tratamiento contra el cáncer, los trasplantados y quienes tienen las defensas debilitadas por otras causas. Para ellos, la vacunación de quienes los rodean es la principal barrera contra la enfermedad.

El porcentaje necesario para alcanzar esa protección depende de cuán contagiosa sea cada enfermedad. El sarampión es una de las más contagiosas: una persona infectada puede transmitirlo a entre 12 y 18 personas. Por eso, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que, para evitar brotes, se necesitan coberturas superiores al 95 % con dos dosis de vacuna triple viral, de manera pareja en todo el territorio.

Qué pasa cuando baja la vacunación En la Argentina, las coberturas de varias vacunas del calendario están por debajo de ese objetivo. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, el refuerzo de la triple viral de los cinco años, que protege contra sarampión, rubéola y paperas, alcanzó en 2025 una cobertura oportuna del 54,8 %. Fue más que el 46,7 % de 2024, pero menos de lo necesario. Si se suman las dosis aplicadas fuera de la edad indicada, la cobertura de esa cohorte llegó al 70,5 %.

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En 2025, después de casi dos décadas sin transmisión local, el país tuvo un brote de sarampión con 36 casos confirmados. La Argentina conserva el estatus de país libre de sarampión, pero las autoridades sanitarias mantienen la alerta por los casos importados. Entre las medidas adoptadas, la segunda dosis de la triple viral se adelantó de los cinco años al segundo año de vida.