Litoral Gas actualizó las tarifas: cuánto costará el gas en septiembre y qué pasaría si eliminan la Zona Fría
El gas natural tiene desde este martes 1° de septiembre un nuevo cuadro tarifario para los usuarios de Litoral Gas. La actualización fue autorizada por el ente regulador y alcanza a los distintos componentes que conforman la factura del servicio.
Para los usuarios de Pergamino y la región, el cambio se suma a un escenario que podría tener una segunda modificación importante: la discusión en el Congreso sobre el futuro del régimen de Zona Fría, que actualmente permite que determinados hogares accedan a descuentos sobre la tarifa.
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La combinación de ambos temas plantea, a su vez, dos cuestiones muy concretas para los usuarios: cuánto se paga desde septiembre y cuánto podría costar el gas si finalmente se modifica o elimina el beneficio de Zona Fría.
Cuánto cuesta el gas desde este martes
Para tomar como referencia, un usuario residencial R1, la categoría de menor consumo, tiene desde septiembre un cargo fijo mensual de $3.562,99 y un valor variable de $324,50 por metro cúbico, en el caso de la tarifa plena.
Pero Pergamino está actualmente incluida dentro del régimen de Zona Fría. Por eso, los usuarios alcanzados por el descuento no pagan esos valores completos.
Con el descuento del 30%, los valores para un usuario R1 quedan en $2.494,09 de cargo fijo y $227,15 por metro cúbico.
En tanto, para quienes tienen el descuento del 50%, el cargo fijo se ubica en $1.781,50 y el componente variable en $162,25 por metro cúbico. Estos valores corresponden a los componentes tarifarios y no representan por sí solos el monto final de la factura, ya que al consumo de gas se suman otros conceptos e impuestos.