Ladrones ingresaron a robar en la Escuela de Fútbol Infantil del Club Centenario

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Emilio Génnero contó en Reporte La Opinión que delincuentes volvieron a ingresar al predio y sustrajeron herramientas, maquinaria, garrafas e indumentaria deportiva.

Un nuevo robo golpeó a la Escuela de Fútbol Infantil del Club Centenario, una institución que sostiene sus actividades con el esfuerzo de sus dirigentes, entrenadores y colaboradores. Emilio Génnero, responsable de la disciplina, relató en el ciclo de streaming Reporte La Opinión las consecuencias del hecho y la preocupación que genera perder elementos indispensables para continuar con la asistencia y contención de decenas de chicos.

Otro robo en Centenario La Escuela de Fútbol Infantil del Club Centenario atraviesa nuevamente una situación difícil como consecuencia de un hecho delictivo que afectó sus instalaciones y provocó importantes pérdidas materiales. No se trata de un episodio aislado: según explicó Emilio Génnero, encargado de las actividades de fútbol infantil, es la segunda o tercera vez que sufren un robo en un período relativamente corto.

En esta oportunidad, los autores ingresaron al predio, forzaron aberturas y se apoderaron de diferentes elementos que utilizan habitualmente para el funcionamiento de la institución. Entre los objetos sustraídos mencionó motoguadañas, garrafas, herramientas, maquinaria destinada al mantenimiento del espacio deportivo y prendas de indumentaria que pertenecen a los chicos que concurren a la escuelita.

Además de las pérdidas materiales, el episodio dejó como consecuencia daños en las instalaciones y un importante desorden en los espacios donde desarrollan las actividades. Una de las aberturas de acceso quedó forzada, por lo que también deberán afrontar las reparaciones necesarias para recuperar las condiciones de seguridad.

La preocupación de los responsables de la actividad está relacionada, fundamentalmente, con la dificultad que representa volver a conseguir los elementos robados. No son herramientas que puedan reponerse fácilmente, especialmente cuando se trata de una organización que funciona con recursos limitados y depende de la colaboración de sus integrantes y de las donaciones que consiguen.

Todo a pulmón Durante la entrevista en Reporte La Opinión, Génnero describió el esfuerzo cotidiano que realizan para sostener la Escuela de Fútbol Infantil y garantizar que los chicos puedan tener un espacio de formación deportiva, recreación y acompañamiento.

"Es todo a pulmón, buscando una donación de algo para poder colaborar y darle una copa de leche a los chicos", expresó al explicar cómo consiguen los recursos para atender las necesidades de quienes participan de las actividades.

El responsable de la disciplina remarcó que el trabajo de los entrenadores también es desinteresado. Los profesores aportan su tiempo y sus conocimientos sin recibir una remuneración, porque la institución no cuenta con posibilidades económicas para pagarles por esa tarea.

"Acá a ninguno cobramos nada. Yo tengo los profesores, no le pago a ninguno porque no puedo", explicó Génnero, quien también hizo referencia al esfuerzo que representa mantener en funcionamiento la estructura deportiva.

La cuota que abonan las familias es mínima y tiene como principal finalidad cubrir el seguro de los participantes y contribuir, dentro de las posibilidades, al mantenimiento del club. Por eso, cualquier gasto extraordinario o pérdida de materiales representa un inconveniente significativo para la continuidad de las actividades.

Deporte y contención La propuesta del Club Centenario trasciende la enseñanza de los fundamentos del fútbol. La escuela representa un espacio de encuentro para decenas de niños que encuentran allí la posibilidad de iniciarse en una disciplina deportiva, compartir experiencias con otros chicos y desarrollar valores vinculados al compañerismo, el respeto y el compromiso.

En ese contexto, los integrantes de la organización también procuran brindar asistencia alimentaria y acompañamiento a los chicos, ampliando la función social que cumple la institución dentro de su comunidad.

Cada avance conseguido es producto de un trabajo sostenido y de la colaboración de quienes participan de la iniciativa. Los integrantes de la comisión directiva de fútbol infantil destinan tiempo y esfuerzo para conseguir materiales, mantener las instalaciones en condiciones y generar las herramientas necesarias para que los niños puedan desarrollar sus actividades.

Por eso, los robos reiterados no solamente representan un perjuicio económico: también afectan directamente a una estructura comunitaria que se construye con mucho sacrificio y que busca ofrecer oportunidades a quienes se acercan al club.

Volver a empezar La necesidad de reponer las motoguadañas, las herramientas y las maquinarias sustraídas obliga ahora a los responsables de la escuela a redoblar esfuerzos para recuperar parte de lo perdido. Se trata de elementos indispensables para mantener el predio y garantizar que las instalaciones estén en condiciones para recibir a los chicos.

A esa tarea se suma la reparación de los daños ocasionados durante el ingreso de los delincuentes y la necesidad de recuperar la indumentaria deportiva que también fue sustraída.

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Génnero lamentó que, una vez más, el trabajo de quienes colaboran con el fútbol infantil se vea perjudicado por un hecho de estas características. Detrás de cada herramienta hay horas de trabajo, gestiones para conseguir donaciones y recursos que se reúnen con mucho esfuerzo.

La situación vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad de las instituciones deportivas barriales que, con estructuras económicas reducidas y una fuerte participación voluntaria, cumplen una función social fundamental.

En el Club Centenario, la intención es continuar con las actividades y sostener ese espacio de formación, deporte y contención para los niños. Sin embargo, cada nuevo robo significa retroceder en un camino que dirigentes, profesores y colaboradores construyen cotidianamente, con el compromiso de que los chicos tengan un lugar donde aprender fútbol y sentirse acompañados.