La tesis que no se presentó y la amistad de Cacho Bustos con Julio Maiztegui
A 35 años del fallecimiento del doctor Oscar "Cacho" Bustos, referente de la salud pergaminense.
Este 28 de agosto se cumplieron 35 años del fallecimiento del doctor Oscar "Cacho" Bustos, referente de la salud pergaminense. Su historia guarda un capítulo singular: la tesis doctoral sobre la fiebre hemorrágica argentina que elaboró junto al doctor Julio Maiztegui, que terminó pero no llegó a presentar, y que su familia conserva hasta hoy.
Bustos nació en Pergamino el 10 de mayo de 1948. Se recibió de maestro en la Escuela Normal de Pergamino y, para poder ingresar en la Facultad de Medicina, debió rendir equivalencias en el Colegio Nacional. Su carrera de Medicina fue brillante.
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Un impulsor de la atención primaria
Como médico, fue formador de agentes de salud y un fuerte impulsor y promotor de la atención primaria de la salud. Dedicó parte de su tiempo a dictar cursos para que los vecinos del barrio José Hernández se transformaran en agentes de salud, y en honor a ese desempeño el centro de salud del barrio lleva hoy su nombre.
Su vocación pública no se agotó en el consultorio: fue concejal y promotor del control médico deportivo y de las Olimpíadas Secundarias.
La tesis junto a Maiztegui
El capítulo final de su vida condensa su temple. Bustos padeció una enfermedad terminal y, durante los cuatro años que transitó esa enfermedad, no solo ejerció como concejal: también encaró su tesis doctoral sobre la fiebre hemorrágica argentina, junto al doctor Julio Maiztegui, la máxima referencia en la investigación de esa enfermedad que golpeó durante décadas a la región.
La terminó. Pero la realidad hizo que falleciera antes de poder presentarla, el 28 de agosto de 1991, a los 43 años.
Un trabajo que espera desde hace 35 años
La tesis todavía existe y está en poder de su familia. Es, a la vez, un documento científico y un testimonio: el de un médico que, sabiendo que el tiempo se le acortaba, eligió seguir trabajando, estudiando y sirviendo a su ciudad hasta el final.
A 35 años de su partida, el nombre de Cacho Bustos sigue presente en el centro de salud del José Hernández y en la memoria de la salud pergaminense.