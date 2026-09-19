La ruta Nº 32 suma un nuevo radar en el acceso a Manuel Ocampo

Pergamino

Los controles de velocidad buscan generar un efecto preventivo además de la eventual aplicación de sanciones ante infracciones.

La ruta provincial Nº 32 incorporó un nuevo punto de control de velocidad en el Partido de Pergamino. El área de Seguridad Vial bonaerense finalizó la instalación de un radar a la altura del acceso a la localidad de Manuel Ocampo, que se suma al dispositivo colocado días atrás en inmediaciones del ingreso a la Estación Experimental del INTA Pergamino.

De esta manera, el corredor vial que atraviesa distintos sectores del Partido de Pergamino cuenta con dos nuevos puntos destinados al control de la velocidad de los vehículos, una medida que apunta a reforzar las condiciones de seguridad en una ruta de importante circulación para vecinos de las localidades, productores agropecuarios y usuarios que utilizan diariamente este camino para desplazarse hacia la ciudad cabecera y otros puntos de la región.

La instalación del radar en el acceso a Manuel Ocampo adquiere particular relevancia debido a que se trata de un sector donde la circulación vehicular se combina con los movimientos propios de una localidad. El ingreso y egreso de vehículos, el tránsito de vecinos y trabajadores y el movimiento de transporte vinculado a la actividad agropecuaria hacen que el control de las velocidades constituya uno de los aspectos centrales para prevenir situaciones de riesgo.

El nuevo equipamiento se encuentra ubicado sobre la ruta 32, en las proximidades del acceso a Manuel Ocampo, y forma parte de la incorporación de tecnología para el monitoreo de las velocidades en distintos corredores de la provincia. En el caso de Pergamino, su colocación se suma al radar instalado recientemente cerca del acceso a la Estación Experimental del INTA, configurando dos puntos de fiscalización sobre una misma ruta.

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La ruta Nº 32 tiene un papel importante dentro de la estructura vial del Partido de Pergamino. Además de conectar a la ciudad con localidades y establecimientos rurales, constituye una vía utilizada de manera permanente por vehículos particulares, transporte de cargas y maquinaria vinculada al sector productivo. Por ese motivo, las condiciones de circulación y el respeto de las velocidades establecidas resultan determinantes para reducir la posibilidad de siniestros.