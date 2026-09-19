Alexis Chávez voló en Cali: ganó los 100 metros con una gran marca

Deportes

Con un crono de 11s. 85/100, el triple medallista paralímpico pergaminense logró el oro en el Grand Prix Internacional de Colombia. Volvió a lo más alto del ranking mundial 2026 en la categoría T36 y ratificó su gran momento deportivo.

Alexis Chávez volvió a ratificar que pertenece a la cúspide absoluta de la velocidad adaptada mundial. Este viernes, en la pista del estadio ""Pedro Grajales"" de Cali, el velocista pergaminense de 24 años se quedó con el triunfo en los 100 metros T36 en la segunda edición del Grand Prix de Para Atletismo, certamen internacional que reúne en esa ciudad colombiana a cerca de 400 competidores provenientes de 25 países.

La victoria de Alexis llegó acompañada de un impacto mayúsculo en los registros globales de la temporada: partiendo desde el andarivel 7, detuvo el cronómetro en 11s. 85/100, marca que le permitió recuperar el primer puesto del ranking mundial 2026 de la World Para Athletics. Con ese registro, superó los 11s. 89/100 que ostentaba desde el 16 de junio el indonesio Muhammad Putra y mejoró su propio antecedente del año, los 11s. 92/100 logrados el 20 de marzo en Neuquén durante el 4.º Open Copar de la Patagonia.

Lideró el 1-2 para Argentina La prueba en territorio colombiano representó además una exhibición del poderío de la velocidad argentina en la categoría T36, concretando un notable 1-2 en el podio. El segundo lugar correspondió al también argentino Fabricio López, quien desde el andarivel 4 cruzó la meta en 11s. 95/100, logrando así quebrar la barrera de los 12 segundos y recortar su marca anual de 12s. 03/100.

La tercera posición y la medalla de bronce quedaron para el brasileño Jonas Dos Santos Rodrigues (12s. 01/100). La cuarta ubicación fue para el representante colombiano David Pabón Cano (12s. 52/100), mientras que el quinto escalón lo ocupó el mexicano Ángel Chavarría Macías (15s. 66/100).

El salto a la cima del planeta Hasta este viernes, el ranking mundial de los 100 metros T36 tenía en lo más alto a Muhammad Putra (11s. 89/100), seguido por Alexis con sus 11s. 92/100 de Neuquén y el colombiano Omar José Acosta Soto (12s. 00/100). Con el electrizante 11s. 85/100 marcado en el tartán de Cali, el pergaminense desbancó al representante asiático y vuelve a ocupar la cima como el atleta más rápido del planeta en su categoría, extendiendo una temporada 2026 impecable.

Seguí leyendo Pergamino La ruta Nº 32 suma un nuevo radar en el acceso a Manuel Ocampo

Un año planificado a la perfección El resultado en Cali confirma la efectividad del plan diagramado junto a su entrenador, Andrés Buey, quien había adelantado meses atrás a LA OPINION que el cronograma 2026 contemplaba un fuerte bloque competitivo continental —con epicentro en los Juegos Parasuramericanos de Valledupar (logró la medalla de plata con un tiempo de 12s. 13/100) y este Grand Prix de Cali- como plataforma de despegue con miras al ciclo 2027.

Para el próximo año, los horizontes del pergaminense serán aún más ambiciosos: afrontará el Campeonato Mundial en Uzbekistán y los Juegos Parapanamericanos en Lima, donde buscará revalidar sus títulos y preservar el récord continental americano que posee desde 2019.