> La Provincia reabre las negociaciones paritarias y vuelve a recibir a los trabajadores estatales

Pergamino

Las autoridades bonaerenses convocaron a los gremios del sector para retomar las paritarias y definir nuevos aumentos salariales para los empleados públicos.

La Provincia y los representantes de los gremios de trabajadores estatales volverán a verse las caras este jueves, cuando se retomen las negociaciones paritarias para intentar definir un nuevo aumento de los salarios en el sector. La convocatoria fue confirmada por los propios sindicatos y llega en medio un aumento de los reclamos de los empleados públicos.

La administración bonaerense convocó a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para retomar la discusión salarial correspondiente a los empleados comprendidos por la Ley 10.430, que establece el Estatuto y Escalafón para el Personal de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires.

Según informó ATE, el encuentro con las autoridades provinciales se realizará este jueves a las 15 horas. La convocatoria representa el reinicio formal de las conversaciones luego de varias semanas de reclamos sindicales para que el Gobierno bonaerense volviera a abrir la negociación. Todavía no trascendió el horario en el que serán convocados los gremios docentes, que también esperan una nueva instancia de discusión salarial con la Provincia.

La nueva convocatoria se produce después de que durante septiembre no se concretara un nuevo aumento para los empleados públicos. La liquidación de los salarios de este mes ya estaba en marcha cuando los sindicatos reclamaban la reapertura de las paritarias, por lo que una eventual mejora no habría podido incorporarse a los haberes correspondientes a septiembre.

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El último acuerdo había establecido una mejora salarial del 7% en dos tramos: un 5% en julio y un 2% en agosto, ambos calculados sobre los salarios de junio. Ahora, los gremios buscan discutir nuevos incrementos para octubre y noviembre y dejar una última instancia en diciembre para evaluar el cierre salarial de 2026.

Una de las alternativas que quedó planteada durante las semanas previas es que un eventual acuerdo pueda contemplar un aumento retroactivo, de modo que una mejora correspondiente a octubre pueda incluir el impacto de lo negociado durante las próximas semanas.