La Provincia prorrogó por 120 días las licencias profesionales de conducir

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Son las licencias de conducir que vencen entre julio y el 31 de octubre. Tendrán una extensión de 120 días.

La Provincia de Buenos Aires prorrogó por 120 días corridos los vencimientos de las Licencias Nacionales de Conducir de carácter interjurisdiccional emitidas en territorio bonaerense, debido a las dificultades operativas que persisten desde la implementación del nuevo sistema para conductores profesionales.

La medida fue dispuesta por la Dirección Provincial de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito y alcanza a la totalidad de las licencias cuyo vencimiento impreso haya operado o vaya a operar entre el 1° de julio y el 31 de octubre de 2026 inclusive. En todos los casos, la extensión se computará desde la fecha de vencimiento original.

La prórroga está vinculada con el nuevo procedimiento para el otorgamiento y renovación de las licencias profesionales interjurisdiccionales correspondientes a las clases C, D y E, que comenzó a implementarse en la provincia el 6 de julio pasado a partir del Convenio Específico de Delegación de Facultades firmado entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la provincia de Buenos Aires y aprobado mediante el Decreto Provincial N° 3153/25.

El nuevo esquema incorporó modificaciones estructurales en el trámite y sumó nuevas instancias vinculadas con la capacitación, la evaluación y la realización de los exámenes psicofísicos a través de prestadores inscriptos en el Registro de Prestadores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Sin embargo, la puesta en marcha del sistema generó dificultades para los conductores profesionales, principalmente relacionadas con la disponibilidad y asignación de turnos para completar las distintas etapas requeridas.

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De acuerdo con los fundamentos de la disposición, la incorporación de nuevos prestadores al Registro de Prestadores es un proceso progresivo y, hasta el momento, solamente tres prestadores domiciliados en la provincia de Buenos Aires fueron efectivamente incorporados para operar bajo el nuevo régimen. A su vez, numerosos postulantes se encuentran todavía atravesando el proceso de inscripción.

Problemas con las licencias de conducir La Dirección Provincial advirtió que las demoras podrían extenderse más allá de los plazos de vigencia de las licencias incluso en aquellos casos en los que los conductores hubieran iniciado, o intentado iniciar, sus trámites de manera oportuna.

La situación adquiere particular relevancia para los trabajadores y las empresas del transporte automotor de cargas y pasajeros, ya que una licencia vencida podría afectar la continuidad laboral de los conductores y la normal prestación de los servicios. Por ese motivo, la nueva disposición establece una prórroga excepcional y transitoria de 120 días, con el objetivo de brindar previsibilidad durante el período de consolidación del nuevo sistema.