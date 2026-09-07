La Provincia cobrará un aporte al juego online para impulsar campañas de concientización sobre la ludopatía

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El aporte le permitirá a la Provincia recaudar hasta $40.000 millones mensuales para políticas sociales y contra la ludopatía.

La Provincia comenzó a aplicar este lunes un aporte del 2% sobre los premios de los juegos online de resolución inmediata. La medida alcanza a las plataformas habilitadas y podría generar hasta $40.000 millones mensuales que se destinarán al Fondo de Progreso e Inclusión Social.

El nuevo esquema quedó establecido mediante la Resolución N°1.149/2026, firmada el 1° de septiembre, y pone en práctica un mecanismo que ya estaba contemplado en la Ley 15.079, aprobada en 2018. La novedad radica en su aplicación específica sobre los premios generados por determinados juegos disponibles en las plataformas online.

El aporte alcanza a aquellos en los que el resultado se obtiene de manera inmediata a partir de apuestas sucesivas, como las slots o tragamonedas digitales, donde se giran rodillos con símbolos para obtener combinaciones ganadoras. En principio, el esquema no comprende a las apuestas deportivas.

Según las estimaciones presentadas por el Ejecutivo bonaerense, la implementación permitirá sumar entre $35.000 millones y $40.000 millones por mes. El dinero ingresará al FOPIS y será destinado a programas de salud, educación y desarrollo social, además de financiar medidas vinculadas con la prevención y atención de la ludopatía.

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Las siete plataformas de juegos online alcanzadas por el aporte del 2% La medida se aplicará sobre los premios pagados por las siete plataformas autorizadas para operar juegos online en territorio bonaerense: Bet365, Betano, Betsson, BetWarrior, BPlay, Sportsbet y Stake. El Instituto Provincial de Lotería y Casinos mantuvo reuniones con las empresas para avanzar en la implementación del mecanismo.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, explicó el alcance de la medida durante una conferencia de prensa. “Según nuestras estimaciones ingresarían entre $35.000 millones y $40.000 millones adicionales por mes”, indicó sobre los recursos que espera obtener la Provincia.