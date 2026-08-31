> La Provincia autorizó un nuevo aumento de la luz y septiembre llega con subas

Pergamino

Sin poder de decisión de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino, las tarifas de la luz sufrirán un nuevo incremento desde el 1° de septiembre y sumarán presión sobre una inflación que se mantiene firme en torno al 2%.

La Provincia autorizó un aumento de las tarifas de la luz en todo el territorio bonaerense y con ello las próximas facturas comenzarán a llegar con recargos. La suba se vincula con el incremento del precio mayorista de la energía eléctrica, que es regulado por el Gobierno nacional; y el al último ajuste del valor agregado de distribución (VAD).

La Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense oficializó este lunes la suba que comenzará a regir el 1° de septiembre y contiene, según lo indicado, "un aumento en el precio mayorista de la energía sancionado por la Secretaría de Energía de la Nación del 5,6% a partir del primero de agosto y un ajuste del VAD del 1,8%".

De esta forma, se espera que la actualización suponga aumentos de entre 1,3 y 2,4% para los usuarios residenciales que tienen o no subsidios, respectivamente.

De esta manera, un usuario residencial sin subsidio y con un consumo que ronda los 150 kWh mensuales pasará de $55.550 a $56.900, mientras que un usuario con subsidios que hasta ahora debía pagar facturas de unos $37.500 pasará a pagar unos $38.000. La suba, vale aclarar, impactará en los consumos de septiembre y será visible en las boletas desde fines de ese mes y principios de octubre.

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Las autoridades provinciales encendieron alarmas y mostraron preocupación por el aumento de las facturas, por lo recomendaron a los usuarios controlar sus consumos para evitar, fundamentalmente, el significativo impacto que podría tener en las boletas un marcado aumento del mismo y un posible cambio de categoría.