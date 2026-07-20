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La Municipalidad suma una nueva herramienta para consultar el estado de los desarrollos inmobiliarios

La Municipalidad de Pergamino, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y la Subsecretaría de Modernización, incorporó una nueva sección al Portal Ciudadano que permite a los vecinos acceder a información oficial sobre el estado administrativo de los desarrollos inmobiliarios del Partido. La herramienta busca brindar mayor transparencia y...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·20 de julio de 2026 a las 09:11 a. m.
La Municipalidad suma una nueva herramienta para consultar el estado de los desarrollos inmobiliarios


La Municipalidad de Pergamino, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y la Subsecretaría de Modernización, incorporó una nueva sección al Portal Ciudadano que permite a los vecinos acceder a información oficial sobre el estado administrativo de los desarrollos inmobiliarios del Partido. La herramienta busca brindar mayor transparencia y seguridad a quienes estén evaluando la compra de un lote.

A través de esta nueva funcionalidad, los usuarios pueden consultar el estado de aprobación de cada desarrollo, conocer en qué etapa administrativa se encuentra y verificar las obligaciones que debe cumplir el desarrollador para completar el barrio.

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Además, el sistema ofrece un mapa interactivo donde cada desarrollo aparece identificado. Al seleccionar el área correspondiente, se despliega una ventana con toda la información disponible sobre ese emprendimiento.

Entre los datos que pueden consultarse se encuentran el nombre del desarrollo, el barrio al que pertenece, la zonificación asignada, la nomenclatura catastral y el estado de los distintos procesos administrativos, como el visado y la prefactibilidad, entre otros.

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Para acceder a la herramienta, los vecinos deben ingresar al Portal Ciudadano, dirigirse a Mis aplicaciones > Gestión de servicios > Desarrollos inmobiliarios y guardar la aplicación en su panel. También pueden ingresar directamente desde el siguiente enlace: Click acá para ingresar al Portal Ciudadano

Ante cualquier consulta o para recibir asesoramiento, los interesados pueden acercarse a la Secretaría de Desarrollo Urbano, ubicada en San Martín 838.

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Con esta incorporación, la Municipalidad continúa ampliando los servicios digitales para facilitar el acceso a información pública y brindar herramientas que permitan a los vecinos tomar decisiones con mayor respaldo antes de realizar una inversión tan importante como la compra de un lote.

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