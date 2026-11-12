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La Muni en tu Pueblo llega este sábado a Manuel Ocampo en el marco de su 115° aniversario

La cita es desde las 17 horas y contará con actividades culturales, música, danza, títeres, suelta de libros y la participación de distintas áreas de la Municipalidad. Después de la exitosa experiencia en Urquiza, el programa La Muni en tu Pueblo llegará el 14 de noviembre a Manuel Ocampo, en...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·12 de noviembre de 2026 a las 12:31 p. m.
La Muni en tu Pueblo llega este sábado a Manuel Ocampo en el marco de su 115° aniversario


La cita es desde las 17 horas y contará con actividades culturales, música, danza, títeres, suelta de libros y la participación de distintas áreas de la Municipalidad.

Después de la exitosa experiencia en Urquiza, el programa La Muni en tu Pueblo llegará el 14 de noviembre a Manuel Ocampo, en una edición especial que se enmarca en los festejos por el 115° aniversario de la localidad.

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La jornada comenzará a las 17 horas y reunirá actividades recreativas, culturales y artísticas, además de la presencia de distintas áreas municipales que acercarán sus servicios y propuestas a los vecinos.

El subsecretario de Asuntos Rurales, Aníbal Figueiras, destacó el acompañamiento del área a las celebraciones que se desarrollan en las localidades del Partido y expresó sus expectativas para esta nueva edición: “La experiencia en Urquiza fue un éxito y quedamos todos muy contentos. Esperamos que este fin de semana en Manuel Ocampo también podamos disfrutar de un gran evento”.

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Por su parte, el subsecretario de Cultura, Diego Morello, explicó que la iniciativa busca continuar recorriendo los pueblos del Partido de Pergamino y acercar las propuestas municipales a toda la comunidad. En esta oportunidad, las actividades se desarrollarán en articulación con la Biblioteca de Manuel Ocampo e incluirán suelta de libros, títeres, propuestas vinculadas con la literatura, danza y música en vivo.

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También participarán artistas locales y el cuerpo de danza del Centro de Jubilados de la localidad. “Es importante que todos se acerquen para conocer lo que la Municipalidad brinda, no solamente a quienes viven en la ciudad, sino también a las personas que viven en los 12 pueblos de campaña”, señaló Morello.

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En tanto, el delegado de Manuel Ocampo, Dante Giannini, manifestó su entusiasmo por la llegada de la propuesta y agradeció al Municipio por acercar esta iniciativa a la localidad. Además, invitó a los vecinos a participar: “Estamos contentos y esperamos que la gente se acerque, pueda despejar sus dudas y pasar una linda tarde en el pueblo”.

La realización de la jornada estará sujeta a las condiciones climáticas. Por este motivo, se recomienda seguir las redes sociales oficiales de la Municipalidad de Pergamino, donde se informará cualquier novedad.

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