La Muni en tu Pueblo llega este sábado a Manuel Ocampo en el marco de su 115° aniversario

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Municipalidad de Pergamino

La cita es desde las 17 horas y contará con actividades culturales, música, danza, títeres, suelta de libros y la participación de distintas áreas de la Municipalidad. Después de la exitosa experiencia en Urquiza, el programa La Muni en tu Pueblo llegará el 14 de noviembre a Manuel Ocampo, en...



La cita es desde las 17 horas y contará con actividades culturales, música, danza, títeres, suelta de libros y la participación de distintas áreas de la Municipalidad.

Después de la exitosa experiencia en Urquiza, el programa La Muni en tu Pueblo llegará el 14 de noviembre a Manuel Ocampo, en una edición especial que se enmarca en los festejos por el 115° aniversario de la localidad.

La jornada comenzará a las 17 horas y reunirá actividades recreativas, culturales y artísticas, además de la presencia de distintas áreas municipales que acercarán sus servicios y propuestas a los vecinos.

El subsecretario de Asuntos Rurales, Aníbal Figueiras, destacó el acompañamiento del área a las celebraciones que se desarrollan en las localidades del Partido y expresó sus expectativas para esta nueva edición: “La experiencia en Urquiza fue un éxito y quedamos todos muy contentos. Esperamos que este fin de semana en Manuel Ocampo también podamos disfrutar de un gran evento”.

Por su parte, el subsecretario de Cultura, Diego Morello, explicó que la iniciativa busca continuar recorriendo los pueblos del Partido de Pergamino y acercar las propuestas municipales a toda la comunidad. En esta oportunidad, las actividades se desarrollarán en articulación con la Biblioteca de Manuel Ocampo e incluirán suelta de libros, títeres, propuestas vinculadas con la literatura, danza y música en vivo.

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También participarán artistas locales y el cuerpo de danza del Centro de Jubilados de la localidad. “Es importante que todos se acerquen para conocer lo que la Municipalidad brinda, no solamente a quienes viven en la ciudad, sino también a las personas que viven en los 12 pueblos de campaña”, señaló Morello.

En tanto, el delegado de Manuel Ocampo, Dante Giannini, manifestó su entusiasmo por la llegada de la propuesta y agradeció al Municipio por acercar esta iniciativa a la localidad. Además, invitó a los vecinos a participar: “Estamos contentos y esperamos que la gente se acerque, pueda despejar sus dudas y pasar una linda tarde en el pueblo”.