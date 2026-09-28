La Muni en tu Barrio celebró la llegada de la primavera en barrio Belgrano

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Municipalidad de Pergamino

El sábado pasado, barrio Belgrano fue escenario de una nueva edición de “La Muni en tu Barrio”, que en esta oportunidad tuvo una propuesta especial para celebrar la llegada de la primavera. Con el acompañamiento del sol, la tarde se convirtió en un espacio de encuentro para disfrutar en comunidad,...

El sábado pasado, barrio Belgrano fue escenario de una nueva edición de “La Muni en tu Barrio”, que en esta oportunidad tuvo una propuesta especial para celebrar la llegada de la primavera.

Con el acompañamiento del sol, la tarde se convirtió en un espacio de encuentro para disfrutar en comunidad, con propuestas recreativas, culturales y diferentes servicios municipales. La jornada contó con la presencia del intendente Javier Martínez, el concejal Ignacio Maiztegui y la diputada provincial Paula Bustos.

Los vecinos pudieron acercarse a los distintos espacios municipales para recibir asesoramiento, completar esquemas de vacunación, acceder a la tarjeta SUBE y conocer los beneficios del transporte público, además de recibir información sobre el Banco de Tierras y otros servicios sociales.

También hubo vacunación antirrábica para las mascotas que acompañaron a sus familias y juegos para todas las edades del área de Bromatología, con la firme idea de enseñarle a los vecinos las buenas prácticas para la conservación, transporte y manipulación de alimentos en el hogar.

Los más chicos fueron protagonistas de varias de las propuestas. En el espacio del Parque de Educación Vial, quienes llegaron con sus bicicletas participaron de juegos y recreaciones para aprender sobre las señales de tránsito, la importancia de respetarlas y el cuidado de los peatones.

La Dirección de la Mujer también preparó una propuesta especialmente pensada para ellos, con actividades artísticas y mensajes vinculados a la construcción de vínculos sanos, el respeto y el buen trato. Por su parte, desde la Secretaría de Hacienda se realizaron juegos y actividades lúdicas para acercar a los chicos conceptos básicos de educación financiera.

La música tuvo su lugar durante toda la tarde, con presentaciones en vivo de cantantes del barrio, que sumaron ritmo y alegría a la jornada.

Los inflables y los juegos de la Subsecretaría de Deportes reunieron a los más chicos, quienes disfrutaron de compartir entre pares partidos de fútbol y básquet.