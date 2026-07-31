La Fiscalía y la DDI esclarecieron el robo a un remisero: detuvieron a un menor y dos sujetos mayores de edad

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Policiales

La DDI Pergamino identificó a los autores del asalto a un remisero ocurrido el lunes y concretó tres detenciones durante allanamientos. Secuestraron el cuchillo utilizado en el robo, prendas de vestir y un revólver con pedido de secuestro activo.

La Fiscalía y la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Pergamino esclarecieron el robo agravado cometido contra un remisero de 66 años al detener a un adolescente de 16 años y a dos hombres mayores de edad durante dos allanamientos realizados este viernes. En los procedimientos también secuestraron el cuchillo utilizado en el hecho, prendas de vestir y un revólver con pedido de secuestro activo.

Robo al remisero El violento episodio ocurrió durante la madrugada del lunes 27 de julio, alrededor de la 1:00, cuando el conductor de un automóvil de la remisería Stop Plaza, ubicada sobre avenida Colón al 300, frente a la plaza San José, levantó a dos pasajeros que solicitaron un viaje hacia el barrio 12 de Octubre.

De acuerdo con la investigación, los individuos simularon ser clientes de la agencia de remises y abordaron el vehículo con la intención de concretar el robo. Cuando el automóvil circulaba por inmediaciones de las calles Pueyrredón y Anolles, uno de ellos sujetó al chofer por el cuello y le apoyó un cuchillo tipo serrucho, mientras el otro le sustraía 60.000 pesos que la víctima llevaba entre sus prendas.

Durante el ataque, el trabajador sufrió un corte superficial en una de sus manos al intentar defenderse. Tras consumar el robo, los agresores escaparon corriendo por calle Anolles en dirección a Mitre. El remisero no necesitó asistencia médica.

Investigación de la DDI Pergamino A partir de la denuncia y bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio del Joven N.° 2 y de la UFI y Juzgado N.° 8 del Departamento Judicial Pergamino, los investigadores de la DDI iniciaron un amplio trabajo de análisis.

Las tareas incluyeron el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, el seguimiento de distintos registros audiovisuales y otras diligencias investigativas que permitieron reconstruir el recorrido realizado por los sospechosos antes y después del asalto.

Con los elementos incorporados a la causa, los detectives lograron identificar a los presuntos autores del robo y establecer los domicilios vinculados con la investigación, lo que derivó en el pedido de órdenes de allanamiento.

Allanamientos y detenciones Los sujetos quedaron procesados por su presunta participación en el robo al remisero. LA OPINION Las medidas judiciales fueron ejecutadas este viernes con la colaboración de efectivos de los grupos GAD de Pergamino y Junín.

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En el primero de los procedimientos, realizado en una vivienda de calle Falucho al 800, domicilio del adolescente de 16 años, los efectivos secuestraron las prendas de vestir utilizadas durante el robo y el cuchillo señalado por la investigación como el arma empleada para intimidar al remisero.

El segundo allanamiento se llevó a cabo en un inmueble ubicado en inmediaciones de Becerra y Mitre, donde fue detenido un hombre de 25 años. Allí también incautaron prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el hecho y un revólver calibre .32 largo marca Tango con diez municiones.

Los sospechosos están procesados por el delito de robo calificado por el uso de arma blanca. LA OPINION Arma con secuestro activo Entre los elementos secuestrados en uno de los allanamientos había un revólver con requerimiento judicial. LA OPINION La investigación determinó que el revólver hallado durante el procedimiento registraba un pedido de secuestro activo y sería propiedad de un hombre de 38 años.

Como consecuencia de ese hallazgo, además de las detenciones dispuestas por el robo agravado, la Fiscalía ordenó la aprehensión del propietario del arma e inició una causa por presunta tenencia de arma de fuego.

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Por disposición de las fiscalías intervinientes, el adolescente de 16 años y el hombre de 25 quedaron aprehendidos en el marco de la causa por robo agravado por el uso de arma blanca, mientras que el tercer involucrado quedó imputado por la investigación vinculada al arma de fuego secuestrada.

Con estas actuaciones, la DDI Pergamino dio por esclarecido el asalto sufrido por el remisero, una investigación que permitió identificar a los responsables pocos días después del hecho y recuperar elementos considerados de interés para la causa penal.