La Fiesta de Disfraces volverá a San Nicolás: ya preparan una nueva edición para diciembre

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San Nicolás

La tradicional celebración regresará por segundo año consecutivo al Predio Ferial y Autódromo San Nicolás Ciudad. La fecha prevista es el sábado 5 de diciembre.

La ciudad de San Nicolás volverá a convertirse en el escenario de uno de los eventos más convocantes del país. La tradicional Fiesta de Disfraces tiene previsto regresar el próximo sábado 5 de diciembre al Predio Ferial y Autódromo San Nicolás Ciudad, donde buscará repetir el éxito alcanzado en su primera edición realizada en la provincia de Buenos Aires.

La Fiesta de Disfraces tendrá una nueva edición en San Nicolás Todo indica que la Fiesta de Disfraces volverá a realizarse en San Nicolás por segundo año consecutivo, consolidando a la ciudad como una de las principales sedes de grandes espectáculos y eventos masivos del país.

Si bien la organización todavía no realizó el anuncio oficial, la fecha que comenzó a trascender es el sábado 5 de diciembre, jornada para la que ya se iniciaron los preparativos logísticos y organizativos en el Predio Ferial y Autódromo San Nicolás Ciudad.

El evento, nacido en 1999 en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, se transformó con el paso de los años en una verdadera tradición para miles de jóvenes de todo el país. Luego de realizarse durante más de dos décadas en su ciudad de origen, la fiesta inició una nueva etapa trasladándose a San Nicolás, donde encontró un predio con la infraestructura necesaria para albergar una convocatoria multitudinaria.

La confirmación definitiva de la fecha dependerá de la organización y de que no surjan modificaciones en la planificación general del evento, aunque todo indica que diciembre volverá a reunir a miles de personas en uno de los encuentros más esperados del calendario.

El Autódromo volverá a recibir a miles de asistentes El Predio Ferial y Autódromo San Nicolás Ciudad volverá a ser el epicentro de la celebración, un espacio que ya demostró estar preparado para recibir una enorme cantidad de público gracias a su capacidad, accesos y servicios.

Mientras avanzan los preparativos, la organización también trabaja en el armado de la programación artística. Como sucede cada año, la expectativa gira en torno a los artistas nacionales e internacionales que integrarán la grilla, aunque hasta el momento no trascendieron nombres oficiales.

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Además de los shows musicales, la Fiesta de Disfraces se caracteriza por su impactante puesta en escena, múltiples escenarios, sectores temáticos, propuestas de entretenimiento y una producción que la ubica entre las más importantes de Latinoamérica.

El éxito de la edición 2025 impulsa una nueva apuesta La edición realizada en 2025 marcó un antes y un después para San Nicolás. Fue la primera vez que la Fiesta de Disfraces se desarrolló fuera de Paraná y la convocatoria superó ampliamente las expectativas, con miles de personas llegadas desde distintos puntos del país.

En aquella oportunidad, el escenario principal reunió a figuras como Luck Ra, La Joaqui, Lauty Gram y la fiesta Bresh, mientras que el espacio dedicado a la música electrónica contó con las actuaciones de Benek, Carlos Pasutti, Manu Desrets y Matías Sundblad, entre otros DJs que animaron la noche hasta el amanecer.

El impacto turístico y económico también fue significativo. Hoteles, alojamientos temporarios, restaurantes, comercios y servicios vinculados al turismo registraron un importante movimiento durante todo el fin de semana, generando un fuerte impulso para la economía local.

Con esos antecedentes, la organización apuesta ahora a repetir e incluso superar la convocatoria alcanzada el año pasado, consolidando definitivamente a San Nicolás como una plaza estratégica para la realización de grandes eventos musicales y de entretenimiento.