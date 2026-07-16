San Nicolás tendrá por primera vez una residencia en Diagnóstico por Imágenes desde septiembre

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San Nicolás

GO Sanatorio San Nicolás abrirá la primera residencia de Diagnóstico por Imágenes de la ciudad con formación junto a Grupo Oroño.

San Nicolás dará un paso histórico en la formación médica con la puesta en marcha de la primera Residencia en Diagnóstico por Imágenes de la ciudad. El programa comenzará en septiembre de 2026 y estará impulsado por GO Sanatorio San Nicolás, en articulación con la red académica y asistencial de Grupo Oroño.

San Nicolás suma su primera residencia en Diagnóstico por Imágenes La nueva residencia estará dirigida por la Dra. María Verónica Spinollo, jefa del Servicio de Diagnóstico por Imágenes de GO Sanatorio San Nicolás, quien será la responsable de la conducción académica y del desarrollo integral del programa. En tanto, el Dr. Camilo Errecalde se desempeñará como Instructor de Residentes, acompañando la formación práctica y supervisando la actividad asistencial.

El equipo docente estará conformado por profesionales del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del sanatorio y especialistas de la red de Diagnóstico por Imágenes de Grupo Oroño, lo que permitirá a los residentes acceder a una formación de alto nivel.

Formación integrada con las sedes de Rosario y tecnología de última generación El programa académico se desarrollará de manera conjunta con las residencias de Diagnóstico por Imágenes de las sedes de Rosario. Los médicos residentes participarán de clases teóricas, ateneos interdisciplinarios, discusión de casos clínicos y actividades científicas dentro de un plan de formación común.

Este modelo de trabajo en red les permitirá acceder a un cuerpo docente de amplia experiencia, tecnología de última generación y una capacitación basada en los estándares de calidad y seguridad del paciente que distinguen a Grupo Oroño.

Además, la propuesta incorpora contenidos de inglés médico, inteligencia artificial aplicada al Diagnóstico por Imágenes, análisis de datos y herramientas digitales para la práctica clínica. También contempla la participación en proyectos de investigación, iniciativas de innovación y rotaciones en centros de referencia del exterior mediante convenios académicos.

Cuándo comienza la residencia y cómo postularse Con esta iniciativa, GO Sanatorio San Nicolás reafirma su compromiso con la formación médica de posgrado y el fortalecimiento del sistema de salud regional, convirtiéndose en la primera institución de la ciudad en ofrecer una residencia de estas características.