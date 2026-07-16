Baradero celebra sus 411 años: convocan a emprendedores, artesanos y gastronómicos para el gran festejo

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Región

El Municipio invitó a emprendedores, artesanos y carros gastronómicos a participar del festejo que se realizará el 26 de julio en la Rotonda.

En el marco de los festejos por el 411° aniversario de Baradero, el Municipio abrió la convocatoria para emprendedores, artesanos y responsables de carros gastronómicos que quieran formar parte de la celebración prevista para el domingo 26 de julio en la Rotonda de la ciudad.

Convocatoria abierta para emprendedores, artesanos y propuestas gastronómicas La Municipalidad de Baradero informó que ya se encuentra habilitada la inscripción para quienes deseen participar del tradicional festejo aniversario, una jornada que reunirá a vecinos, vecinas y visitantes con diferentes propuestas culturales, recreativas y gastronómicas.

La convocatoria está dirigida a emprendedores locales, artesanos y titulares de carros gastronómicos que quieran mostrar sus productos y formar parte de un espacio destinado a promover la producción, el trabajo independiente y el talento de la comunidad.

Desde el Municipio destacaron que la participación de estos sectores será un aspecto central de la celebración, ya que permitirá que los productores puedan acercar sus elaboraciones y creaciones al público durante una fecha especial para la ciudad.

El aniversario de Baradero tendrá actividades culturales y familiares El festejo por los 411 años de Baradero se desarrollará el domingo 26 de julio en la Rotonda, donde se espera una importante convocatoria de familias y visitantes de la región.

La propuesta combinará actividades culturales, espacios recreativos y una variada oferta gastronómica, generando un punto de encuentro para celebrar la historia de la ciudad y reconocer el esfuerzo de quienes día a día impulsan proyectos y emprendimientos locales.

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Además de acompañar la celebración, los emprendedores tendrán la posibilidad de visibilizar sus productos ante una gran cantidad de asistentes, fortaleciendo el vínculo entre productores y consumidores dentro de la comunidad.

Cómo inscribirse para participar del festejo aniversario de Baradero Las personas interesadas en formar parte de la jornada aniversario pueden realizar su inscripción comunicándose por WhatsApp al número 3329-311346, en el horario de 9 a 17 horas.

La convocatoria permanecerá abierta para todos aquellos emprendedores, artesanos y comerciantes gastronómicos que quieran sumarse a esta edición especial de los festejos por el aniversario de Baradero.