La Expo Educativa se potenciará con la llegada de Expo Empresa

Municipalidad de Pergamino

La Expo Educativa y la Expo Empresa se realizarán el miércoles 30 de septiembre, de 8.30 a 14 horas en el Centro Cultural Bellas Artes de Pergamino. La actividad busca que jóvenes y otros asistentes conozcan opciones de estudio, reflexionen sobre su vocación y exploren posibles ámbitos de inserción laboral...

La Expo Educativa y la Expo Empresa se realizarán el miércoles 30 de septiembre, de 8.30 a 14 horas en el Centro Cultural Bellas Artes de Pergamino. La actividad busca que jóvenes y otros asistentes conozcan opciones de estudio, reflexionen sobre su vocación y exploren posibles ámbitos de inserción laboral en la ciudad y la zona.

Participarán universidades, institutos y centros de formación laboral, con propuestas que incluyen carreras, tecnicaturas, posgrados y cursos. La asistencia es abierta y la inscripción previa es opcional; se recomienda consultar el cronograma para elegir las actividades de interés.

“La Expo Educativa es una feria de carreras e instituciones educativas, podemos decir más importante de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, donde tendremos como expositores a instituciones educativas, no solo del nivel superior, como universidades o institutos, sino también centros de formación laboral. Las instituciones van a estar con sus propuestas educativas, ya sean carreras, tecnicaturas, posgrados, cursos. La idea es que todos puedan asistir, que puedan encontrarse con las diferentes propuestas educativas, que puedan reflexionar sobre la construcción de un futuro posible y también reflexionar sobre sus procesos vocacionales y tomar decisiones”, explicó Javier Baroni, organizador del evento.

Por su parte, en la planta alta del Centro Cultural Bellas Artes funcionará Expo Empresa. Tendrá paneles sobre la matriz productiva local, con representantes de los tres parques industriales y empresas de la ciudad. Se abordarán sectores como el textil, el metalúrgico y el agropecuario; también habrá una intervención de Fundación OSDE y una charla sobre cómo emprender mientras se estudia, a cargo de una joven emprendedora vinculada al programa de microcréditos.

Seguí leyendo Deportes Valentina Carnevale y Valentina Andreoli, subcampeonas panamericanas de clubes

En este sentido, el director de Empleo y Emprendedurismo Eugenio Petinari, señaló: “Desde la Municipalidad, este año pudimos anexar a la Expo Educativa que organiza Javier Baroni, la Expo Empresa, una propuesta que venimos trabajando con Paula Elustondo de la Dirección de Relaciones Institucionales. Habrá paneles donde estarán representantes de los 3 parques industriales de la ciudad, con la idea de que los chicos puedan conocer la matriz productiva de Pergamino. En otro panel habrá representantes de empresas de la ciudad, como Agrícola Testa, BID y Drop. Y también habrá un panel con la gente de Fundación OSDE. Bernardita Querede estará abordando el tema de la importancia emprender mientras uno estudia”