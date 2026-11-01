La Cooperativa Eléctrica y los desafíos que se proyectan a partir de un nuevo ejercicio

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Pergamino

El titular del Consejo de Administración, Lucio Tezón, brindó detalles de los resultados económicos, el nivel de la cobrabilidad de los usuarios y las medidas que se llevan adelante para poder cumplir con los compromisos financieros.

La Cooperativa Eléctrica aprobó recientemente el balance correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1º de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026, durante una asamblea de delegados. El presidente reelecto de la entidad, Lucio Tezón, brindó detalles de los resultados económicos, el nivel de la cobrabilidad de los usuarios y las medidas que se llevan adelante para poder cumplir con los compromisos financieros, entre ellos la deuda con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).

Según explicó Tezón ayer, se trata del balance número 92 de la institución, que refleja el movimiento económico de un período en el que la Cooperativa pudo sostener su funcionamiento, atender todas sus obligaciones corrientes, avanzar con inversiones tales como la compra del inmueble lindero, donde estaba el comercio de materiales de construcción Nataly y continuar de esta manera regularizando compromisos pendientes de años anteriores.

En relación con el procedimiento institucional, el dirigente recordó que previamente se realizó la convocatoria electoral y la presentación de listas para esta elección de los delegados. Al haberse presentado una única nómina, denominada “Celeste y Blanca 8 de Septiembre”, esta fue oficializada y se eligieron los representantes correspondientes a las siete zonas en las que está organizada la entidad local. Esos delegados integraron posteriormente la asamblea que consideró y aprobó el balance.

Los números del ejercicio El presidente explicó durante la entrevista que los ingresos de la entidad posibilitan realizar inversiones, renovar instalaciones de la red eléctrica, incorporar equipamiento y vehículos y atender los gastos que demanda la prestación del servicio. En ese marco, también mencionó la compra de materiales y las renovaciones realizadas durante el período analizado.

Asimismo, uno de los puntos centrales de las declaraciones de Tezón fue la situación financiera vinculada con la compra de energía. El titular de la Cooperativa recordó que el pasivo acumulado se originó durante varios años en un contexto de atraso tarifario, en el que las tarifas eléctricas no alcanzaban a reflejar adecuadamente los costos del sistema.

Según su análisis, durante ese período la energía tenía un valor relativamente bajo para los usuarios, pero la diferencia entre los ingresos provenientes de la facturación y el costo de compra de electricidad terminó generando un endeudamiento significativo para las distribuidoras y cooperativas del sector.

Con los posteriores incrementos tarifarios, que Tezón estimó en alrededor del 400 por ciento durante los últimos años, se buscó recuperar parte del atraso acumulado. Sin embargo, esa actualización también repercutió sobre la economía de los hogares, los comercios e industrias, que debieron afrontar facturas considerablemente más elevadas.

En el caso de Pergamino, el dirigente cooperativista destacó que entre 2025 y 2026 la institución que preside logró reducir en aproximadamente 2.000 millones de pesos la deuda que mantenía con Cammesa.

Actualmente, la entidad se encuentra incorporada a planes de pago para regularizar los compromisos anteriores, mientras que todas las facturas correspondientes al consumo corriente de energía se abonan en su totalidad y de manera regular desde mediados de 2024. De esta manera, la Cooperativa procura sostener el pago de la energía que compra mes a mes y, al mismo tiempo, avanzar en la cancelación progresiva de este pasivo acumulado hasta ese momento.

Tezón también se refirió a una posible medida de alcance nacional que contempla la condonación de deudas generadas por el atraso tarifario. De concretarse en los términos previstos, consideró que “representaría un alivio muy importante para la institución, al permitir sanear su situación patrimonial y mejorar así la composición de los próximos balances”.

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La cobrabilidad de las boletas de luz Otro de los aspectos destacados por el presidente fue el comportamiento de los usuarios en relación con el pago de las facturas. Tezón sostuvo que la Cooperativa mantiene un flujo operativo de ingresos constantes y de esa forma un nivel de cobrabilidad que considera satisfactorio.

De acuerdo con todos los datos aportados, alrededor del 65 por ciento de las facturas corrientes se abona dentro del mismo mes de emisión. El porcentaje aumenta cuando se consideran los pagos realizados durante los dos o tres meses posteriores, hasta alcanzar aproximadamente entre el 98 y el 99 por ciento de cobrabilidad.

Esto significa que una parte de los usuarios no paga la factura en el período inmediato, pero termina regularizando su situación en los meses siguientes. Para facilitar ese proceso, la entidad implementa recordatorios mediante mensajes de texto, ofrece planes de pago y mantiene distintas vías de contacto con los asociados.

No obstante, existe un porcentaje reducido de usuarios que mantiene deudas sin regularizar. En esos casos, la Cooperativa puede avanzar con medidas más estrictas, que incluyen la suspensión del suministro, la incorporación de antecedentes en registros crediticios y la evaluación de acciones judiciales, de acuerdo con el monto adeudado y las circunstancias de cada situación.

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El objetivo, explicó Tezón, es promover el cumplimiento de las obligaciones y evitar que la morosidad afecte la capacidad de la entidad para sostener el servicio.

Finalmente, el titular de la Cooperativa remarcó que, pese al peso de la deuda histórica con Cammesa, la institución mantiene al día sus compromisos corrientes. Según indicó, se encuentran regularizados los pagos de salarios, proveedores, obligaciones fiscales, tributarias, impositivas y sindicales.