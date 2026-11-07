La computación espacial salió del monopolio: Samsung entró al mercado que Apple había abierto en soledad

> La computación espacial salió del monopolio: Samsung entró al mercado que Apple había abierto en soledad

Tendencias

Los visores de realidad mixta buscan reemplazar funciones de la pantalla tradicional. Dos plataformas, dos precios y una categoría que todavía debe demostrar para qué sirve.

Fuente: Apple, Samsung, Google y Qualcomm · 07 de noviembre de 2026 a las 07:40 a. m.

Durante casi dos años, Apple tuvo el segmento prácticamente para sí con su Vision Pro. Ese escenario cambió: Samsung, junto a Google y Qualcomm, lanzó el Galaxy XR, el primer dispositivo que corre Android XR. La competencia instaló una discusión que hasta ahora no existía en la categoría.

La computación espacial propone algo distinto de la realidad virtual clásica. No se trata de sumergir al usuario en un mundo cerrado, sino de superponer contenido digital sobre el entorno físico real, que el dispositivo captura mediante cámaras y reproduce en pantallas internas. En ese esquema, las ventanas de trabajo, los videos o las videollamadas quedan ancladas en el espacio de la habitación.

Dos plataformas, dos lógicas El Vision Pro, actualizado este año con el chip M5 de Apple, mantiene su posición como referencia en fidelidad visual e integración con el ecosistema de la marca. Se opera mediante seguimiento ocular, gestos de la mano y voz, sin controles físicos, y cuenta con un catálogo de aplicaciones orientadas al trabajo creativo y profesional.

El Galaxy XR aparece con dos argumentos concretos: pesa alrededor de 545 gramos, considerablemente menos que su competidor, y su precio se ubica aproximadamente en la mitad. Funciona con Android XR, una plataforma desarrollada por Google en asociación con Samsung y Qualcomm, lo que le permite acceder al ecosistema de aplicaciones Android y a los servicios de Google, con Gemini integrado como asistente.

Precio, peso y plataforma de los dos visores que compiten en la categoría. Esa diferencia de plataformas replica, en un formato nuevo, la división que ya existe en los teléfonos: un sistema cerrado con fuerte control de la experiencia frente a uno abierto a múltiples fabricantes. Lenovo ya desarrolla dispositivos sobre Android XR, y se esperan modelos de otros socios a precios inferiores.

Para qué sirven, según sus fabricantes Las aplicaciones que las compañías destacan se concentran en tres áreas.

La productividad es la más promocionada: la posibilidad de desplegar múltiples pantallas virtuales de gran tamaño en cualquier lugar, sin depender de monitores físicos. El argumento apunta a quienes trabajan en espacios reducidos o se desplazan con frecuencia.

El entretenimiento ofrece la propuesta más inmediata: cine en una pantalla virtual de dimensiones imposibles en un living, contenido deportivo con perspectivas múltiples y videojuegos que integran el espacio real.

Las aplicaciones profesionales constituyen quizás el terreno más sólido: visualización de modelos tridimensionales en arquitectura e ingeniería, capacitación técnica, procedimientos médicos y diseño industrial, donde ver un objeto a escala real tiene un valor que una pantalla plana no puede replicar.

La bifurcación: visores y anteojos Un aspecto que ordena el panorama es que la industria se dividió en dos caminos paralelos que responden a usos distintos.

Seguí leyendo Tendencias De responder preguntas a ejecutar tareas: el año en que la IA empezó a operar sola

Por un lado están los visores, como Vision Pro y Galaxy XR: dispositivos potentes, de uso sentado o en espacios controlados, pensados para sesiones de trabajo o entretenimiento. Por el otro, los anteojos inteligentes, mucho más livianos y discretos, con capacidades limitadas pero aptos para llevar puestos durante el día.

Visores y anteojos inteligentes responden a usos distintos. Los analistas del sector coinciden en que ambas categorías coexistirán porque resuelven necesidades diferentes: precisión y potencia en un caso, portabilidad y uso continuo en el otro.

El problema que la categoría no resolvió Más allá de las especificaciones, el mercado de realidad mixta se mantiene muy por debajo de las expectativas que generó. Y la razón no es técnica.

El obstáculo central sigue siendo la aplicación imprescindible: la tarea que justifique el gasto y la incomodidad de usar un dispositivo en la cabeza durante horas. Las funciones que hoy ofrecen estos aparatos se pueden hacer, de manera menos espectacular pero más cómoda, con una computadora portátil.

A eso se suman limitaciones prácticas. La autonomía depende de baterías externas. El peso, aun reducido, se siente en sesiones prolongadas. Y hay una dimensión social que no es menor: el dispositivo aísla visualmente de quienes están alrededor, un inconveniente en oficinas y espacios compartidos.

Seguí leyendo Tendencias Centros de datos: la carrera que convirtió a la electricidad en el recurso más disputado de la industria tecnológica

El precio es el último factor. Incluso la opción más accesible se ubica en un rango que la mantiene lejos del consumo masivo.

Qué puede cambiar Hay dos movimientos que podrían modificar el cuadro.

El primero es la aparición de dispositivos de menor costo sobre Android XR, con precios que distintas proyecciones ubican por debajo de los 500 dólares para los modelos más simples. El segundo es el papel de los asistentes de inteligencia artificial: un dispositivo que ve lo mismo que el usuario y puede interpretarlo en tiempo real ofrece una función que las pantallas tradicionales no tienen.