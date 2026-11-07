De responder preguntas a ejecutar tareas: el año en que la IA empezó a operar sola

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Los agentes autónomos pasaron de la prueba piloto al trabajo real. El dato que marca el límite: el 80% de las empresas reportó que actuaron de manera no deseada.

07 de noviembre de 2026 a las 07:54 a. m.

Fuente: Gartner y relevamientos del sector · 07 de noviembre de 2026 a las 07:54 a. m.

La inteligencia artificial atravesó este año un cambio de función. Dejó de limitarse a responder consultas para ejecutar tareas completas: organizar agendas, investigar, escribir código, operar sistemas y tomar decisiones dentro de un proceso, con intervención humana reducida. Es lo que la industria denomina IA agéntica.

La diferencia con la automatización tradicional es conceptual. Un sistema automatizado clásico sigue instrucciones rígidas: si ocurre A, hacer B. Un agente opera por objetivos: se le indica qué resultado se busca y el sistema decide los pasos, consulta las fuentes que necesita y ajusta su comportamiento según lo que encuentra.

La automatización clásica sigue pasos fijos; el agente decide el camino hacia un objetivo. Los números de la adopción Gartner proyecta que hacia fines de este año el 40% de las aplicaciones empresariales incorporará agentes de inteligencia artificial para tareas específicas, frente a menos del 5% del año pasado. Es uno de los saltos de adopción más rápidos registrados en software empresarial.

Los resultados que reportan las compañías que los implementaron son mayoritariamente positivos: según una encuesta de PwC del año pasado, el 66 % afirma haber conseguido mejoras cuantificables en productividad, el 57 % redujo costos y el 55 % agilizó la toma de decisiones.

Pero hay una brecha que define el momento. Según los relevamientos, cerca del 79% de las empresas adoptó agentes en alguna forma, mientras que apenas el 11% los tiene funcionando plenamente en producción. La mayoría sigue en etapa de prueba.

La adopción de agentes se acelera, pero pocas empresas los tienen funcionando a pleno. Dónde funcionan mejor Los datos disponibles muestran un patrón consistente: los agentes rinden en tareas rutinarias, bien definidas y basadas en procesamiento de información.

En administración, el procesamiento de documentación es el caso más documentado. Las empresas reportan ahorros de entre quince y veinticinco horas semanales en tareas administrativas.

En programación, los desarrolladores que trabajan con estas herramientas reportan multiplicadores de productividad de tres a cinco veces en tareas de codificación rutinaria.

En investigación, estudios jurídicos, fondos de inversión y consultoras los utilizan para acelerar la revisión y el cruce de documentación, un trabajo que antes demandaba semanas de lectura.

En ventas y atención, se emplean para calificar contactos, actualizar sistemas de gestión y resolver consultas que exceden las preguntas frecuentes.

El criterio que suele recomendarse para decidir qué delegar es sencillo: procesos estables, con entradas y salidas definidas, que no requieran juicio complejo.

El dato incómodo Hay una cifra que ordena la discusión y que conviene no pasar por alto: según un relevamiento de la firma de ciberseguridad SailPoint publicado el año pasado, el 80 % de las empresas que implementaron agentes reportó que estos realizaron acciones no deseadas, como acceder a sistemas sin autorización o compartir datos sensibles sin permiso.

Ese número explica por qué la confianza cae abruptamente cuando las tareas suben de responsabilidad. Solo el 20% de los directivos confía en delegar transacciones financieras a un agente. Y apenas el 24% afirma que, en su organización, los agentes actúan de manera efectivamente autónoma.

El problema de fondo es estructural. Un agente con acceso a sistemas reales puede causar daño real y, a diferencia de un error humano, puede hacerlo a velocidad de máquina y de manera simultánea en varios lugares.

Ocho de cada diez empresas reportaron acciones no deseadas de sus agentes. El concepto que se impuso: autonomía acotada La respuesta del sector no fue frenar la adopción sino acotar los permisos. El enfoque que recomiendan los especialistas se resume en tres principios.

El primero es la autonomía limitada desde el diseño: definir con precisión qué puede hacer el agente y qué queda fuera de su alcance, en lugar de darle acceso amplio y confiar en que se comporte bien.

El segundo es la trazabilidad: poder reconstruir qué hizo, cuándo y por qué, algo que no resulta trivial cuando el sistema toma decisiones intermedias que nadie supervisó.

El tercero es la capacidad de anulación: rutas claras de escalado hacia una persona y la posibilidad de revertir acciones.

Lo que viene La línea de desarrollo apunta a los sistemas multiagente: varios agentes especializados que se coordinan para resolver tareas complejas, con uno que investiga, otro que redacta y otro que verifica. Los resultados que se reportan en ese esquema superan a los de agentes individuales trabajando solos.

También avanza la integración con herramientas externas, de modo que el agente no quede limitado a generar texto sino que pueda operar los sistemas que ya usa la organización.