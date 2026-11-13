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¿La ciudad nos roba el sueño? Cuánto ruido nocturno es demasiado, según la OMS

La OMS recomienda que el tránsito no supere los 45 decibeles de noche. Por encima de ese nivel, crecen los casos de sueño alterado.

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Fuente: Xataka·13 de noviembre de 2026 a las 07:36 p. m.
¿La ciudad nos roba el sueño? Cuánto ruido nocturno es demasiado, según la OMS
cars parked on parking lot under white clouds and blue sky during daytimeFoto: Jacek Dylag / Unsplash

La principal fuente de ruido en las ciudades es el tránsito, y la alteración del sueño, uno de sus efectos más frecuentes sobre la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que de noche no supere los 45 decibeles frente a las viviendas. Por encima de ese nivel, aumentan los casos de sueño muy alterado.

Qué recomienda la OMS

Las directrices sobre ruido ambiental que la OMS publicó en 2018 para la región europea fijan valores máximos recomendados según la fuente. Para la noche, el ruido del tránsito no debería superar los 45 decibeles; el de los trenes, los 44, y el de los aviones, los 40.

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Esos valores corresponden a promedios medidos en el exterior, sobre la fachada de las viviendas. Para todo el día, la OMS recomienda que el ruido del tránsito se mantenga por debajo de los 53 decibeles.

Según el organismo, los efectos más frecuentes del ruido ambiental son las molestias y las alteraciones del sueño. La exposición prolongada también se asocia con enfermedades cardiovasculares.

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Cómo se fijó el límite

El umbral nocturno de 45 decibeles no es arbitrario. La OMS lo definió a partir de estudios que relacionan el nivel de ruido con la proporción de personas que declaran tener el sueño muy alterado. Con el ruido del tránsito, a 45 decibeles esa proporción ronda el 3 %, el nivel de riesgo que el organismo consideró aceptable. A medida que el ruido aumenta, la proporción crece.

La recomendación de 2018 es más flexible que la anterior, de 2009, que fijaba un máximo nocturno de 40 decibeles para todas las fuentes.

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Cuántas personas están expuestas

En la Unión Europea, más del 20 % de la población está expuesta a niveles de ruido del tránsito que se consideran perjudiciales para la salud, según la Agencia Europea de Medio Ambiente. El organismo advierte que no hay una tendencia significativa a la baja en la cantidad de personas afectadas.

La normativa europea, además, usa umbrales más altos que los de la OMS: 55 decibeles para el promedio diario y 50 para la noche.

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Qué se puede hacer

La Agencia Europea de Medio Ambiente señala que las medidas más eficaces son las que actúan sobre la fuente del ruido, especialmente sobre el tránsito, que es el que afecta a más personas. Entre ellas se encuentran la reducción de la velocidad y del volumen de vehículos, y los cambios en la planificación urbana.

En las viviendas, las medidas más habituales para reducir la exposición son mejorar la aislación de las ventanas, ubicar el dormitorio del lado menos expuesto a la calle y usar tapones para los oídos.

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