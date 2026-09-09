La brigada motorizada aprehendió a una pareja que robó el escape de una moto estacionada frente a una escuela

> La brigada motorizada aprehendió a una pareja que robó el escape de una moto estacionada frente a una escuela

Policiales

Los integrantes del escuadrón de la Policía Local interceptaron a una pareja acusada de sustraer el caño de escape de una Keller 110 estacionada frente a la Escuela Técnica 1.

09 de septiembre de 2026 a las 10:42 a. m.

09 de septiembre de 2026 a las 10:42 a. m.

La Brigada Motorizada de la Policía Local aprehendió este martes a una mujer de 27 años y un hombre de 35, quienes fueron interceptados cuando se movilizaban en una motocicleta y llevaban consigo un caño de escape y tornillos que habían sido sustraídos minutos antes de otra moto estacionada frente a la Escuela de Educación Técnica Nº 1 de Pergamino.

Robo frente a la Escuela Técnica 1 El episodio ocurrió alrededor de las 10:30 en inmediaciones de avenida de Mayo y Francia, donde se encontraba estacionada una motocicleta Keller 110, dominio A303HUH.

De acuerdo con la denuncia realizada posteriormente, el propietario del rodado, un hombre de 40 años, había dejado la moto en ese sector y fue advertido sobre el faltante del sistema de escape. La directora del establecimiento educativo, Andrea Delgado, de 50 años, tomó conocimiento de lo sucedido y dio aviso al servicio de emergencias 911.

La situación activó un operativo policial debido a que el sector cuenta con cámaras de seguridad pertenecientes al sistema de monitoreo urbano de la Municipalidad. Las imágenes permitieron obtener características de las personas involucradas y de la motocicleta utilizada para desplazarse luego del robo.

El sospechoso de 35 años quedó registrado por las cámaras de seguridad. — LA OPINION A partir de esa información se inició un despliegue hacia el sector oeste de la ciudad, donde los sospechosos habrían continuado su recorrido después de abandonar las inmediaciones de la escuela.

La joven de 27 años terminó involucrada como cómplice del hurto de la moto. — LA OPINION Intervención de la Brigada Motorizada La rápida intervención de los integrantes de la Brigada Motorizada de la Policía Local permitió ubicar a dos personas que coincidían con las características aportadas a través del seguimiento de las cámaras de seguridad.

El procedimiento se concretó cerca del mediodía, en inmediaciones de las calles Costa Rica y Pacheco, en el barrio Güemes, cuando los efectivos interceptaron a una mujer y un hombre que circulaban en una motocicleta Keller de color rojo, dominio A283NLA.

Los sospechosos se movilizaban en una moto roja de la misma marca de la que sustrajeron el escape. — LA OPINION Los uniformados identificaron a los ocupantes como Adriana Paula Acevedo, de 27 años, y Matías Ezequiel Cisnero, de 35. Según consta en las actuaciones policiales, ambos tenían en su poder un caño de escape de la misma marca que el sustraído minutos antes y los correspondientes tornillos.

Los elementos fueron secuestrados durante el procedimiento junto con la motocicleta en la que se movilizaban los sospechosos.

La investigación permitió establecer, según la información incorporada a la causa, que los aprehendidos habían sido registrados por las cámaras de seguridad mientras se desplazaban por distintos sectores de la ciudad.

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Recuperaron el escape Elescape sustraído estaba en poder de los sospechosos. — LA OPINION Tras el procedimiento policial, el caño de escape y los tornillos fueron reconocidos y posteriormente restituidos al propietario de la motocicleta, quien había radicado la correspondiente denuncia.

La actuación quedó registrada como aprehensión por robo, en el marco del expediente iniciado a partir del llamado al 911 y la posterior intervención del personal policial.

La causa tramita bajo la carátula Robo y cuenta con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3 del Departamento Judicial de Pergamino.

Respecto de las personas involucradas, la Justicia dispuso distintas medidas procesales. La mujer quedó sujeta a una presentación judicial y recuperó la libertad, mientras que el hombre fue trasladado a una dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes y quedó también sujeto a las disposiciones de la Justicia.

Investigación judicial El procedimiento fue documentado en las actuaciones de la Comisaría Primera, a partir de la denuncia del propietario del rodado y del accionar desplegado por el personal de la Policía Local.

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La investigación se inició con el llamado efectuado al sistema de emergencias 911 y tuvo como elemento de importancia los registros de las cámaras municipales ubicadas en el sector donde ocurrió el robo.

La intervención de la Policía Local y de la Brigada Motorizada permitió concretar el procedimiento poco más de una hora después de detectado el faltante del escape.

La causa continúa ahora bajo intervención de la UFIyJ Nº 3, que deberá avanzar con las medidas necesarias para determinar las circunstancias en las que se produjo la sustracción y la eventual responsabilidad penal de las personas involucradas.