Aprehendieron a una pareja acusada de agredir a dos mujeres y efectuar disparos en las 512 Viviendas

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Policiales

Un sujeto y una mujer fueron interceptados por la Brigada Motorizada tras una persecución. La causa investiga lesiones, amenazas, daños y abuso de armas.

La intervención de la brigada motorizada de la Policía Local permitió aprehender a un hombre y una mujer que se desplazaban en una motocicleta por el barrio 512 Viviendas, luego de una persecución en la que, según las actuaciones policiales, desobedecieron las órdenes de detenerse. Ambos estarían vinculados a un episodio ocurrido minutos antes, en el que dos mujeres denunciaron agresiones y disparos de arma de fuego.

Abuso de armas en las 512 Viviendas El episodio que originó la intervención policial se registró durante la noche de este martes en inmediaciones de la tira 30, planta baja, del barrio 512 Viviendas, a partir de un llamado al servicio de emergencias 911 que alertó sobre la presencia de varias personas que estarían amenazando con un arma de fuego.

Al arribar al lugar, efectivos del Comando de Patrulla entrevistaron a dos mujeres, quienes relataron lo sucedido y señalaron a un sujeto y una mujer que, según sus dichos, se habían presentado en el domicilio.

De acuerdo con la denuncia incorporada a la causa, las mujeres individualizaron al sujeto y la mujer que lo acompañaba. Siempre según la exposición realizada ante los efectivos, ambos habrían protagonizado previamente una agresión física contra las denunciantes.

En ese contexto, las víctimas también manifestaron que se habrían efectuado dos disparos con un arma de fuego contra un individuo, pareja de una de ellas. Los proyectiles no habrían provocado lesiones, ya que, según consta en las actuaciones, los disparos fueron dirigidos hacia el piso.

Las dos mujeres damnificadas fueron trasladadas posteriormente a la Comisaría Primera de Pergamino para formalizar las actuaciones correspondientes y brindar mayores precisiones sobre lo ocurrido.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3, que intervino en el expediente iniciado a partir de la denuncia.

Persecución y dos aprehendidos eL SUJETO DE 25 AÑOS QUEDÓ APREHENDIDO. — LA OPINION Pocos minutos después de la intervención inicial, personal de la brigada motorizada logró localizar en la zona de Guido Spano y Blas Parera a dos personas que se movilizaban en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos.

Según el informe policial, los efectivos impartieron la orden de detener la marcha, pero los ocupantes del rodado hicieron caso omiso y se inició una persecución que culminó con la interceptación de ambos sospechosos.

Los uniformados procedieron a la aprehensión del sujeto de 25 años, y la mujer de 23. Ambos fueron puestos a disposición de la Justicia en el marco de las actuaciones iniciadas por el episodio ocurrido instantes antes en el mismo sector del barrio.

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La mujer de 23 años está señalada como cómplice. — LA OPINION Durante el procedimiento también fue secuestrada una motocicleta Corven de 110 centímetros cúbicos. La consulta sobre el rodado no arrojó resultados negativos, de acuerdo con la información incorporada al procedimiento.

La moto Corven azul en la que se desplazaban los integrantes de una pareja que intimidaron a residentes de un departamento de las 512 Viviendas. — LA OPINION La intervención de los agentes de la Brigada Motorizada resultó determinante para localizar a los dos sospechosos luego del episodio denunciado y ponerlos a disposición de la Fiscalía interviniente.

Una tercera persona quedó notificada En paralelo con las aprehensiones, la Policía notificó a la mujer involucrada en la primera intimidación de la formación de la causa y de una prohibición de acercamiento dispuesta con carácter urgente.

De acuerdo con las actuaciones, la Fiscalía fue informada sobre la situación de la mujer y no dispuso una medida restrictiva de su libertad. Por ese motivo, esa sospechosa quedó vinculada formalmente al expediente, aunque sin una detención.

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La causa fue caratulada como lesiones leves, amenazas agravadas, abuso de armas, daño y desobediencia, además de las medidas procesales correspondientes que disponga la fiscalía.

La investigación deberá establecer con precisión la participación que tuvo cada una de las personas mencionadas en los distintos episodios denunciados, así como determinar las circunstancias en las que se produjeron las agresiones y los disparos.

Por el momento, la existencia de las denuncias y las actuaciones policiales forman parte de una investigación judicial en curso, por lo que la responsabilidad penal de los involucrados deberá ser determinada por la Justicia.