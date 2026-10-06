La banda local Parisienne, rumbo a la final del Sub 21 de Rock

Cultura

Integrada por cuatro jóvenes músicos de Pergamino, superó las instancias local y regional y representará a la ciudad en la final del certamen que se desarrollará en Mar del Plata. Antes, ofrecerá un concierto en El Yerta para reunir fondos destinados al viaje.

La música emergente de Pergamino tendrá representación en la final del Sub 21 de Rock, un certamen destinado a bandas de rock y sus diferentes variantes integradas por músicos menores de 21 años. La banda Parisienne, formada por cuatro jóvenes pergaminenses, obtuvo el pase a la instancia decisiva luego de superar con éxito las etapas local y regional de la competencia.

El grupo está integrado por Santy Polidoro Lere, en guitarra y voz; Juano Gigena Capriotti, en batería y coros; Matías Fartado Lomelino, en teclado y guitarra; y Juani Moreyra Labuntes, en bajo. Parisienne se impuso en la instancia local y posteriormente superó la etapa regional desarrollada en Baradero, resultado que le permitió acceder a la final, que tendrá lugar en Mar del Plata entre el 19 y el 23 de octubre.

De cara a ese desafío, los músicos se encuentran organizando distintas acciones para solventar los gastos del viaje. En ese marco, este viernes ofrecerán un concierto en El Yerta Club Cultural, ubicado en Estrada 1930, con una propuesta especialmente preparada para reunir fondos y, al mismo tiempo, compartir con el público el presente artístico de la banda.

En contacto con LA OPINION, los integrantes de Parisienne adelantaron que durante la presentación interpretarán covers y canciones propias, algunas de las cuales serán próximamente publicadas en sus redes sociales. Además, el recital contará con la participación de artistas invitados: Joaco Rodríguez, de UDU; Bautista Roldán; Juan Lomelino, de Sunset; y Turry Polidoro.

La participación en el Sub 21 de Rock representa un importante reconocimiento para un proyecto que comenzó hace apenas seis meses y que rápidamente logró trascender el ámbito local. Parisienne construye una identidad propia a partir del rock, incorporando elementos de funk, reggae y metal, en una combinación que refleja las diferentes influencias de sus integrantes.

Actualmente, la banda se encuentra trabajando en la grabación de su primer material discográfico, mientras continúa desarrollando presentaciones en vivo y avanzando en la producción de canciones propias.

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El Sub 21 de Rock es un certamen de música emergente impulsado en Rosario y su región de influencia, cuyo objetivo es promover e incentivar la formación y el crecimiento de bandas integradas exclusivamente por jóvenes menores de 21 años. La propuesta busca generar un espacio de desarrollo para nuevos artistas, acompañar sus primeros pasos en el ámbito profesional y contribuir al enriquecimiento de la escena cultural.

Con la clasificación a la final, Parisienne tendrá ahora la posibilidad de llevar el nombre de Pergamino a Mar del Plata y compartir escenario con otros proyectos jóvenes de la escena musical.

Las entradas anticipadas para el recital de este viernes tienen un valor de 10.000 pesos y pueden adquirirse a través de Instagram en @elyertacc. Para conocer más sobre Parisienne y acompañar el recorrido de la banda, se puede visitar @parisiennebanda.