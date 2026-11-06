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La avería del neumático de una moto provocó que terminaran lesionada una pareja de jóvenes

El incidente vial ocurrió este viernes cerca de las 11:30, a la altura del ex balneario Toro. Una pareja de 35 años se trasladaba desde Rancagua hacia Pergamino y fue asistida por Same, patrulla Urbana y Policía..

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06 de noviembre de 2026 a las 04:03 p. m.
La avería del neumático de una moto provocó que terminaran lesionada una pareja de jóvenes
Los dos ocupantes de la moto fueron trasladados al Hospital San José.Foto: LA OPINION

Una pareja de 35 años que circulaba en motocicleta desde la localidad de Rancagua hacia Pergamino protagonizó un siniestro vial este viernes por la mañana, luego de que se reventara uno de los neumáticos del rodado. El episodio ocurrió alrededor de las 11:30 sobre la ruta provincial 32, a la altura del predio del ex balneario Toro, y motivó la intervención de distintos servicios de emergencia.

El incidente generó el despliegue de móviles de la Patrulla Urbana municipal, ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) y efectivos policiales de la Comisaría Segunda, quienes acudieron al sector para asistir a las personas involucradas y realizar las actuaciones correspondientes.

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Los dos ocupantes de la moto fueron trasladados al Hospital San José. — LA OPINION

Siniestro en ruta 32

De acuerdo con la información preliminar, la pareja se desplazaba en una motocicleta por la ruta provincial 32, en sentido desde Rancagua hacia Pergamino, cuando se produjo la avería repentina de uno de los neumáticos.

La rotura de la cubierta habría provocado la pérdida de estabilidad del vehículo y desencadenado el episodio vial. La situación fue advertida y motivó la convocatoria de los servicios de asistencia que acudieron hasta el sector del ex balneario Toro.

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Los dos ocupantes de la moto fueron trasladados al Hospital San José. — LA OPINION

Intervención de emergencias

En el lugar trabajaron agentes de la Patrulla Urbana municipal, personal policial de la Comisaría Segunda y profesionales del Same, que concurrieron con ambulancias para brindar asistencia sanitaria a los involucrados. Los dos ocupantes de la moto fueron trasladados al Hospital San José.

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La presencia de los distintos organismos permitió desplegar el operativo de emergencia sobre ese tramo de la ruta provincial, mientras se procuraba atender a las personas que viajaban en el rodado.

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Los dos ocupantes de la moto fueron trasladados al Hospital San José. — LA OPINION

Traslado desde Rancagua

Los protagonistas del episodio son un hombre y una mujer, ambos de 35 años, que tenían como destino la ciudad de Pergamino luego de partir desde Rancagua.

Los dos ocupantes de la moto fueron trasladados al Hospital San José. — LA OPINION


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