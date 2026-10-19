Juliano Almeida ganó en Chilecito y recuperó la punta del Nacional Infanto Juvenil

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Triunfó en la quinta fecha y llegará a la definición en San Juan como líder de la categoría 2011 en busca de defender el título. El sábado en Salto se quedó con el tercer puesto en Junior.

Juliano Almeida continúa demostrando que atraviesa una temporada 2026 inolvidable. El ciclista pergaminense de 14 años se quedó con una victoria fundamental el domingo 11 de octubre en la quinta fecha del Campeonato Nacional Infanto Juvenil, disputada en Chilecito, La Rioja. Con este triunfo en la categoría 2011, recuperó el primer puesto del certamen a falta de una fecha para el cierre del calendario.

La competencia riojana fue exigente desde la bajada de bandera, pero el pergaminense, campeón 2025 del Nacional Infanto Juvenil, supo leer los momentos justos para atacar y defenderse. En diálogo con LA OPINION, Almeida detalló cómo se construyó su victoria: "Como siempre se corrieron siete sprints, uno cada cinco vueltas. Comenzó la carrera y ya desde bajada de bandera hubo ataques del ganador de la fecha anterior. Yo los fui corriendo a rueda. Llega el primer sprint, levanto yo de adelante y lo gano".

El desarrollo no dio respiro y obligó a exprimir al máximo la resistencia física. "Después del primer sprint, de tanta guerra que hubo, ya estábamos todos con lo justo, y atacó en ese momento Tomy Olguín. Nadie lo corrió y se fue. Después cuando llegamos a la línea ataqué y me fui solo a buscarlo. Lo conecté y ahí seguimos los dos", relató Almeida sobre el quiebre de la carrera. El desenlace fue un mano a mano vibrante entre los fugados: "Seguimos los dos, ganando un sprint cada uno. Llegamos los dos solos, y en el último esprintamos para ganar; pude quedarme con el último sprint y así gané la carrera".

El triunfo en Chilecito tuvo un doble valor, ya que no solo significó subir a lo más alto del podio, sino también recuperar la punta del campeonato. “Los que iban adelante en el campeonato quedaron lejos: el que iba primero, Santino Oltra, quedó séptimo, y Joaquín Reyes, que iba segundo, terminó quinto", analizó con la frialdad de quien también corre con la calculadora en la cabeza.

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A la espera de los boletines oficiales, las cuentas son claras de cara a la última fecha que se disputará en San Juan el próximo 22 de noviembre. "Por las cuentas que sacamos nosotros, estoy primero, segundo Joaquín Reyes a dos puntos, y tercero Santino Oltra a tres puntos", anticipó Juliano.

Tercer puesto en Salto El positivo momento de Almeida no se detiene en el Nacional Infanto Juvenil. Este sábado, apenas una semana después de su éxito en La Rioja, se presentó a competir en el velódromo de Salto. Allí volvió a destacarse logrando un meritorio tercer puesto en la categoría Junior. Este nuevo podio no es un dato menor, ya que Almeida sigue sumando rodaje, fogueándose con ciclistas mayores (tiene edad de Juvenil) y demostrando que tiene nivel para pelear de igual a igual en divisionales superiores.