Julia Riera se despidió rápido en Sopó luego de dos semifinales consecutivas

Deportes

En un cruce entre dos grandes animadoras de la gira sudamericana, perdió en el debut del torneo WTA 125 colombiano frente a la francesa Alice Tubello -campeona en Curitiba- por 7-6 (7) y 6-2. Ahora se enfocará en la siguiente parada de la gira: el WTA 125 de Colina.

En la continuidad de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo, Julia Riera (137° del ranking mundial de la WTA) sufrió una rápida despedida en el torneo WTA 125 de Sopó, Colombia. Este lunes, por la primera ronda, la tenista pergaminense de 24 años cayó ante la francesa Alice Tubello (146°) con parciales de 7-6 (7) y 6-2, tras 1 hora y 36 minutos de juego.

Este cruce puso frente a frente a dos de las grandes protagonistas que vienen animando esta etapa del circuito WTA en la región. Riera arribaba a Sopó luego de encadenar dos muy buenas semanas consecutivas alcanzando las semifinales en los WTA 125 de Curitiba (Brasil) y Cali (Colombia), donde el pasado viernes había perdido en tres sets ante la española Leyre Romero Gormaz (131°) tras batallar durante casi tres horas. Enfrente estuvo una Tubello en estado de gracia, que también inició la gira sudamericana en gran nivel tras consagrarse campeona en Curitiba y trepar hasta las semifinales en Cali.

El encuentro tuvo su punto de inflexión en un primer set sumamente parejo y disputado, que debió resolverse en un ajustado tie-break. Allí, la europea se impuso por 9-7 para quedarse con un parcial clave. Con el impulso anímico a su favor, la francesa logró tomar el control de las acciones en el segundo parcial para cerrarlo por 6-2 y cortarle la racha positiva a "La Araña".

Lo que viene en busca del Top 100 Más allá del traspié en el debut en la altura colombiana de Sopó, el presente tenístico de Riera en este tramo final de la temporada sigue siendo alentador, respaldado por el tenis exhibido en sus dos torneo previos y victorias de peso como la conseguida en los cuartos de final de Cali ante la mexicana Renata Zarazúa (97°).

Seguí leyendo Deportes Julia Riera dio pelea hasta el final, pero se despidió en las semifinales de Cali