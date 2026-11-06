> Julia Riera dio pelea hasta el final, pero se despidió en las semifinales de Cali

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Perdió ante la española Leyre Romero Gormaz por 3-6, 7-5 y 6-4. Pese a quedar en la puerta de su cuarta final del año, "La Araña" redondeó un positivo paso por el WTA 125 colombiano al alcanzar su segunda semifinal consecutiva en la gira sudamericana de polvo de ladrillo.

El gran paso de Julia Riera (137° del ranking mundial WTA) por el torneo WTA 125 de Cali, Colombia, llegó a su fin este viernes en semifinales. En un partido sumamente parejo y cambiante, la tenista pergaminense de 24 años cayó ante la española Leyre Romero Gormaz (131°) con parciales de 3-6, 7-5 y 6-4, luego de batallar durante 2 horas y 45 minutos.

A pesar de la derrota, "Juli" cerró otra semana altamente positiva. Luego de haber alcanzado las semifinales en el WTA 125 de Curitiba (Brasil) la semana pasada, extendió su muy buen momento tenístico y repitió entre las cuatro mejores de este certamen que reparte 115.000 dólares en premios y representa la segunda escala de la gira sudamericana sobre canchas lentas.

El encuentro comenzó de manera favorable para la pergaminense. Con firmeza desde el fondo de la cancha y aprovechando sus oportunidades de quiebre, Riera logró imponer condiciones en el set inicial para adjudicárselo por 6-3.

Sin embargo, el desarrollo se complicó en el segundo parcial. La española se adelantó 3-1 en el marcador, pero "La Araña" reaccionó, recuperó el quiebre y niveló las acciones en 4-4. A partir de allí, el cierre del set estuvo marcado por la inestabilidad con el saque: Romero Gormaz quebró en el noveno game para ponerse 5-4, la pergaminense respondió de inmediato por la misma vía para estampar el 5-5, pero la europea volvió a quedarse con el servicio de Riera en el undécimo juego (6-5) y luego selló el 7-5 que llevó la historia al capítulo decisivo.

En el tercer set la paridad fue absoluta durante los primeros ocho games, sin que ninguna pudiera sacarse ventaja hasta llegar igualadas en 4-4. En ese momento clave del partido, Romero Gormaz consiguió un quiebre determinante para pasar al frente por 5-4 y, acto seguido, no dudó con su servicio para cerrar el triunfo por 6-4 y quedarse con el pasaje a la final.

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De esta manera, la española definirá el título este sábado frente a la ganadora de la otra semifinal, que animaban la francesa Alice Tubello (152°) y la canadiense Bianca Andreescu (109° y octava preclasificada), ex número 4 del mundo y campeona del US Open en 2019.

@Tenisports Otra gran semana para Riera Riera quedó en la puerta de alcanzar su cuarta final del año. Anteriormente, la pergaminense había disputado los partidos decisivos en los torneos W35 de Boca Ratón y W100 de Indian Harbour Beach en mayo (fue subcampeona en ambos) y en el W75 de Vacaria en julio, donde logró coronarse campeona.

Más allá del sabor amargo por la ajustada caída de este viernes, Riera se despide de Cali con valiosos puntos para el ranking y la ratificación de su positivo presente deportivo. En su camino hacia las semifinales, había dejado atrás de forma consecutiva a la invitada local Valentina Mediorreal (931°), a la austríaca Julia Grabher (112°) y, en cuartos de final, a la mexicana Renata Zarazúa (97° y segunda favorita), triunfo que significó su séptimo festejo profesional ante una jugadora del Top 100.