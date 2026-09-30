> Julia Riera perdió con la máxima favorita y se despidió del WTA 125 de Adana

Deportes

Cayó por 6-3 y 6-4 en octavos de final frente a la croata Antonia Ruzic, número 83 del mundo. El lunes había iniciado su camino en Turquía con un triunfo ante la checa Anna Siskova.

La aventura de Julia Riera en la primera edición del torneo WTA 125 de Adana, Turquía, llegó a su fin este miércoles. La tenista pergaminense de 24 años y actual 147º del ranking mundial, fue eliminada en los octavos de final tras caer ante la máxima candidata al título, la croata Antonia Ruzic (83º), por 6-3 y 6-4 en una hora y media exacta de partido.

El certamen, que se disputa sobre canchas duras y reparte 115.000 dólares en premios, presentaba en esta instancia un desafío de máxima exigencia para “Juli”. Ruzic hizo valer su condición de primera preclasificada y su jerarquía de Top 100 para quebrar la resistencia de la argentina y avanzar a los cuartos de final.

Más allá de la eliminación frente a la principal candidata al título, la semana en territorio turco deja un saldo anímico valioso para Riera. El lunes, en su presentación en el cuadro principal, había logrado una firme victoria frente a la checa Anna Siskova (170º) por 7-5 y 6-2 en 1 hora y 25 minutos de juego.

Ese triunfo en la ronda inicial fue fundamental, ya que le permitió cortar una racha de tres derrotas consecutivas en el circuito, tras haberse despedido prematuramente en los debuts del WTA 125 de Ankara (ante la australiana Elena Micic) y del WTA 250 de San Pablo (frente a la armenia Elina Avanesyan). Al superar a Siskova, la pergaminense logró reencontrarse con el nivel competitivo que había mostrado en el inicio de la gira sobre cemento, cuando alcanzó los cuartos de final en Barranquilla.

Seguí leyendo Deportes Firme debut de Julia Riera en el torneo WTA 125 de Adana