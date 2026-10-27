Julia Riera abrió la gira sudamericana con una gran remontada en Curitiba

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Superó en la primera ronda del WTA 125 brasileño a la suiza Rebeka Masarova por 1-6, 6-4 y 6-1, tras revertir una desventaja de 2-4 en el segundo set, y avanzó a octavos. Este martes también se presenta en el cuadro principal Berta Bonardi frente a la brasileña Marjorie Souza.

La tenista pergaminense Julia Riera (140° del ranking mundial de la WTA) puso en marcha este martes su participación en la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo —que se extenderá hasta fines de noviembre— con una valiosa victoria en el torneo WTA 125 de Curitiba, en Brasil.

En su estreno en el certamen denominado Curitiba Open, donde parte como séptima preclasificada, “Juli” —de 24 años— logró revertir un arranque adverso para derrotar en la primera ronda a la suiza Rebeka Masarova (158°) por 1-6, 6-4 y 6-1, luego de 2 horas y 8 minutos de juego.

El encuentro comenzó cuesta arriba para Riera, que no pudo encontrar comodidad en el primer parcial y lo cedió por un rápido 6-1 ante la solidez de la jugadora helvética. En el segundo set el panorama parecía complicarse aún más cuando Masarova logró adelantarse 4-2 con un quiebre de servicio de ventaja. Sin embargo, allí apareció el carácter y la reacción de la pergaminense: recuperó el quiebre, ajustó su tenis y encadenó cuatro games consecutivos para llevarse el parcial por 6-4.

Con el envión anímico de haber igualado las acciones, la pergaminense tomó el control en el set definitivo. Un quiebre de servicio en el cuarto game le permitió colocarse 3-1 al frente y, a partir de ese momento, dominó con autoridad hasta sellar el 6-1 que le dio el pasaje a los octavos de final. En la próxima instancia, se medirá ante la ganadora del cruce que protagonizarán más tarde este martes la local Rebeca Pereira (466°) y la marroquí Yasmine Kabbaj (255°).

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De esta manera, Riera regresó a la competencia oficial tras un bloque de varias semanas de preparación física y tenística —que incluyó jornadas de entrenamiento en Pergamino— enfocado en el retorno al polvo de ladrillo. Anteriormente, había protagonizado una gira sobre canchas duras que abarcó los torneos WTA 125 de Barranquilla (donde alcanzó los cuartos de final), el WTA 250 de San Pablo (primera ronda), el WTA 125 de Ankara (primera ronda) y el WTA 125 de Adana (octavos de final).

Berta Bonardi también sale a la cancha La presencia pergaminense en el torneo brasileño cuenta con doble protagonismo en el cuadro principal, que reúne en total a 11 tenistas argentinas. Berta Bonardi (638° del escalafón mundial), de 31 años, también tiene programado su partido de primera ronda este martes, en el último turno de la jornada, frente a la brasileña Marjorie Souza (646°).