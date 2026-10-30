Julia Riera dio vuelta un partidazo ante Solana Sierra y se metió en semifinales

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La pergaminense se quedó con el duelo entre las dos mejores raquetas argentinas del ranking mundial en el torneo WTA 125 de Curitiba al imponerse por 1-6, 6-4 y 7-5. Cuando caía 1-4 en el segundo set, “La Araña” encadenó nueve games al hilo para cambiar el rumbo del partido.

A puro carácter, temple y jerarquía, Julia Riera (140° del ranking mundial y séptima preclasificada) dio una gran muestra de resiliencia este viernes para instalarse en las semifinales del torneo WTA 125 de Curitiba, Brasil, certamen que se disputa sobre polvo de ladrillo y reparte 115.000 dólares en premios. En el choque de cuartos de final entre las dos mejores tenistas argentinas en el ranking WTA, “Juli” revirtió un panorama adverso y derrotó a la marplatense Solana Sierra (101° y tercera favorita) por 1-6, 6-4 y 7-5, luego de dos horas y siete minutos de intensa batalla.

El séptimo capítulo del historial profesional entre ambas compatriotas -que ahora quedó 4 a 3 en favor de la pergaminense- comenzó cuesta arriba para Riera. En el set inicial, la primera raqueta nacional impuso condiciones y se llevó el parcial por un contundente 6-1, trasladando ese dominio al arranque del segundo parcial hasta colocarse 4-1 arriba.

Cuando el partido parecía encaminarse para la marplatense, afloró toda la garra característica de la pergaminense. A partir de ese momento, ajustó sus tiros, ganó en solidez y protagonizó una ráfaga arrolladora que cambió por completo el rumbo del encuentro: se adueñó de nueve games de manera consecutiva para no solo dar vuelta el segundo set por 6-4 y forzar la definición, sino también para tomar una ventaja de 4-0 en el arranque del parcial decisivo.

Lejos de entregarse, Sierra reaccionó en el tramo final, recuperó uno de los quiebres de desventaja y achicó la diferencia a 3-4. El desenlace ganó en dramatismo cuando, con el marcador 5-4 a su favor, Riera dispuso de su servicio para sellar la victoria pero no logró cerrarlo, lo que le permitió a su rival nivelar las acciones en 5-5. Sin embargo, lejos de sentir el impacto anímico, “La Araña” volvió a picar de inmediato quebrando el saque de la marplatense y, en su segunda oportunidad al servicio, cerró el partido para decretar el 7-5 y el pase a semifinales.

Con este gran festejo, Riera sumó su tercera victoria consecutiva en tierras brasileñas, donde había debutado el martes con otra remontada en tres sets frente a la suiza Rebeka Masarova (1-6, 6-4 y 6-1) y venía de superar el jueves en octavos de final con solvencia a la marroquí Yasmine Kabbaj (6-2 y 6-4).

Por el pase a la final ante Grabher En busca del boleto a la definición del Curitiba Open, Julia Riera afrontará este sábado un exigente compromiso en las semifinales frente a la austríaca Julia Grabher, actual 122° del ranking mundial y segunda preclasificada del torneo.