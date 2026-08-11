Juicio por jurados: avanza el debate contra un sujeto acusado de abuso sexual infantil a su hijo

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La víctima y familiares ya declararon ante el jurado popular, mientras continúan los testimonios de especialistas y peritos en el juicio por jurados.

Un juicio por jurados se desarrolla en Pergamino para determinar la responsabilidad de un sujeto de 37 años acusado de abuso sexual infantil contra su hijo, quien tenía cuatro años al momento de los hechos denunciados. El debate comenzó el lunes y está previsto que continúe durante cinco jornadas en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1.

El proceso cuenta con la participación de un jurado popular integrado por 18 ciudadanos, de los cuales 12 son titulares y seis cumplen funciones como suplentes. Los jurados están presenciando las distintas audiencias y deberán valorar, al finalizar el debate, las pruebas y testimonios incorporados al proceso para determinar si el acusado resulta culpable o no culpable.

El juez Guillermo Burrone encabeza las audiencias de debate oral. LA OPINION El juez Guillermo Burrone tiene a su cargo la conducción de las audiencias y supervisa el cumplimiento de las normas procesales durante el desarrollo del debate. Su función consiste en garantizar que las partes puedan ejercer sus derechos y que el juicio se lleve adelante conforme a las reglas establecidas para este tipo de procesos.

El fiscal Nelson Mastorchio, la instructora judicial María José Suárez y el abogado querellante Maximiliano Brajer están desarrollando la acusación. Por parte del Ministerio Público intervienen el fiscal Nelson Mastorchio y la instructora judicial María José Suárez, quienes sostienen la acusación. En representación de los intereses de la madre del niño participa como querellante el abogado Maximiliano Brajer.

La abogada Georgina Tolosa defiende al acusado de 37 años de edad. LA OPINION La defensa del acusado está a cargo de la abogada Georgina Tolosa, perteneciente al Departamento Judicial de San Martín. La estrategia defensiva apunta, entre otros aspectos, a cuestionar la hipótesis acusatoria y a plantear que detrás de la denuncia podría existir un conflicto relacionado con la continuidad del vínculo entre el padre y su hijo.





Testimonios centrales El fiscal Nelson Mastorchio, la instructora María José Suárez y el abogado querellante Maximiliano Brajer están desarrollando la acusación contra el imputado. LA OPINION Uno de los momentos relevantes del debate estuvo relacionado con la incorporación del testimonio del niño mediante el mecanismo de Cámara Gesell. Durante las audiencias fue exhibido ante el jurado el registro audiovisual de aquella entrevista, realizada durante la investigación judicial con los recaudos previstos para la participación de niños en procesos vinculados con delitos contra la integridad sexual.

La madre del menor también brindó un extenso testimonio ante el tribunal y respondió preguntas formuladas por la Fiscalía, la querella y la defensa. Su declaración estuvo vinculada con las circunstancias que rodearon la denuncia y con distintos aspectos de la relación familiar que resultan materia de análisis durante el juicio.

El debate continúa ahora con la declaración de familiares y otras personas que podrían aportar información sobre las circunstancias que se investigan. También fueron convocados profesionales y especialistas que participaron durante la etapa de instrucción, quienes deben explicar ante las partes y los jurados las evaluaciones y conclusiones obtenidas durante aquella investigación.

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La relación familiar De acuerdo con la acusación presentada en el expediente, el imputado es oriundo de Rosario y había mantenido una relación de pareja con una joven pergaminense. De esa relación nació el niño y, luego de la separación, se estableció un régimen de comunicación para que el padre pudiera mantener contacto con su hijo.

Posteriormente, la madre se trasladó a Pergamino junto con el niño con el objetivo de desarrollar su crianza cerca de sus padres y otros familiares. De acuerdo con la hipótesis investigada por la Justicia, durante algunas de las visitas parentales que el acusado realizaba en esta ciudad se habrían producido los episodios que dieron origen a la denuncia.

La presentación judicial se habría realizado después de que el niño pudiera transmitir a su madre situaciones que, según la acusación, estaban relacionadas con presuntos episodios de carácter sexual. Los dichos del menor fueron posteriormente abordados mediante los mecanismos especiales previstos para este tipo de investigaciones.

La Fiscalía sostiene su acusación a partir del conjunto de elementos reunidos durante la instrucción y que ahora son sometidos al análisis del jurado popular. La defensa, en cambio, procura instalar una interpretación diferente de los acontecimientos y sostiene que la denuncia podría estar vinculada con un conflicto familiar y con el eventual objetivo de interrumpir el vínculo entre el padre y su hijo.

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Continúa el debate Las audiencias continuarán durante las próximas jornadas con la incorporación de nuevos testimonios y elementos de prueba. La comparecencia de familiares, peritos y especialistas permitirá a las partes profundizar sus respectivas posiciones y aportar elementos para que los ciudadanos que integran el jurado puedan formar su convicción.

Una vez concluida la etapa de producción de prueba, las partes tendrán la posibilidad de formular sus alegatos finales. En esa instancia, Fiscalía, querella y defensa expondrán ante el jurado sus respectivas interpretaciones sobre los elementos incorporados durante el debate.

Posteriormente, los jurados deberán deliberar y emitir su veredicto conforme a las instrucciones impartidas por el juez. En un proceso de estas características, la decisión deberá determinar si la acusación logró acreditar la responsabilidad penal del imputado con el grado de certeza exigido por la ley.