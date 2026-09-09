Javier Martínez: “Estamos dando un paso importante para que Pergamino avance hacia una matriz energética más limpia y sustentable”
Para el Municipio, la obra se inscribe dentro de una mirada de ciudad que busca incorporar innovación, nuevas tecnologías y criterios ambientales.
El intendente de Pergamino, Javier Martínez, destacó el avance de las obras correspondientes al nuevo Parque Solar que se construye en la ciudad y que representa una de las inversiones privadas de mayor impacto proyectadas para el desarrollo energético local.
Durante una recorrida por el lugar, el jefe comunal puso en valor la importancia de que Pergamino pueda incorporar nuevas alternativas para la generación de energía, aprovechando uno de los recursos naturales con mayor potencial: la radiación solar.
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“Estamos dando un paso importante para que nuestra ciudad avance hacia una matriz energética más limpia y sustentable, aprovechando el sol como fuente de energía”, señaló Martínez al referirse al proyecto.
La construcción del Parque Solar constituye, además, una muestra de la articulación entre inversión privada y desarrollo local, con una iniciativa que permitirá incorporar infraestructura energética de última generación y acompañar el crecimiento que viene experimentando Pergamino.
Para el Municipio, la obra se inscribe dentro de una mirada de ciudad que busca incorporar innovación, nuevas tecnologías y criterios ambientales a los proyectos que se desarrollan en el territorio. En ese sentido, la generación de energía a partir de fuentes renovables aparece como uno de los desafíos centrales para las ciudades que buscan reducir su impacto ambiental y, al mismo tiempo, garantizar recursos para sostener su crecimiento.
Martínez remarcó que la transformación no se limita a una obra puntual, sino que forma parte de una visión de futuro para Pergamino. “Esto es pensar en el Pergamino que viene: con más innovación, más cuidado del ambiente y obras que se hacen realidad”, sostuvo.
El avance del Parque Solar adquiere así una relevancia que trasciende el aspecto estrictamente energético. La llegada de una inversión de estas características posiciona a Pergamino frente a un nuevo escenario, en el que la producción de energía mediante fuentes renovables comienza a formar parte de la planificación y del desarrollo estratégico de la ciudad.
“Seguimos transformando nuestra ciudad”, concluyó el intendente, al destacar que este tipo de iniciativas permiten proyectar a Pergamino hacia un futuro con mayor infraestructura, innovación y compromiso con el ambiente.