Intentaron estafar a un matrimonio con el cuento del error al transferir más dinero que el monto acordado

> Intentaron estafar a un matrimonio con el cuento del error al transferir más dinero que el monto acordado

Policiales

Un matrimonio que presta servicios de remolque detectó una maniobra de estafa en Pergamino: simularon pagar $280.000 y enviaron un comprobante falso por $2.800.000.

Una tentativa de estafa mediante una falsa transferencia bancaria fue detectada por un matrimonio de Pergamino que presta servicios de remolque. Los estafadores solicitaron una grúa, acordaron un presupuesto de $280.000 y enviaron un supuesto comprobante por $2.800.000, con un cero de más. La mujer advirtió que el dinero nunca había ingresado a su cuenta y descubrió antecedentes de denuncias contra el titular de la cuenta de origen.

Una transferencia sospechosa La víctima compartió su experiencia para alertar a otros prestadores de servicios y prevenir nuevas maniobras de engaño. Según relató, todo comenzó cuando se comunicaron con su marido para solicitar un servicio de remolque desde una localidad que no pudo precisar hasta Pergamino.

Durante la conversación, el presunto cliente consultó si podía abonar mediante una transferencia bancaria. El trabajador aceptó y le proporcionó el alias de la cuenta de su esposa para recibir el pago correspondiente al servicio, cuyo presupuesto era de $280.000.

Mientras la mujer ingresaba a la aplicación bancaria para verificar el movimiento, recibió un comprobante por una cifra diez veces superior a la acordada: $2.800.000.

La diferencia encendió inmediatamente las alarmas. La destinataria comprobó que el dinero no había ingresado a su cuenta y sospechó que se trataba de una maniobra deliberada, en lugar de un simple error al ingresar el importe.

Detectaron el engaño La mujer decidió buscar en Internet el nombre asociado a la cuenta bancaria desde la cual supuestamente se había realizado la operación. Durante esa búsqueda, encontró una publicación en la que se advertía sobre una presunta estafa vinculada con esos datos.

Ese antecedente reforzó sus sospechas y llevó al matrimonio a descartar cualquier posibilidad de considerar válido el pago. El prestador del servicio se comunicó con quien había solicitado el remolque, le recriminó la maniobra y finalmente bloqueó el contacto.

La damnificada también advirtió que la situación no parecía ser un hecho aislado. Según su testimonio, al día siguiente volvieron a comunicarse para solicitar otro servicio de grúa y repitieron un procedimiento similar: recibieron el presupuesto y enviaron un supuesto comprobante de transferencia con un cero agregado al monto acordado.

Sin embargo, para entonces, el matrimonio ya estaba alertado. La experiencia del día anterior les permitió reconocer rápidamente el mecanismo y evitar que el intento de engaño prosperara.

Seguí leyendo San Nicolás San Nicolás: Latidos Rosa realizará una charla abierta sobre prevención y detección temprana del cáncer

Una posible triangulación La mujer manifestó su sospecha de que la maniobra podría estar relacionada con una eventual triangulación de operaciones. En ese tipo de esquemas, los estafadores pueden intentar que la víctima crea que recibió un pago superior al acordado y luego solicitarle que devuelva la diferencia o transfiera dinero a otra cuenta.

En este caso, de acuerdo con el relato, el dinero nunca ingresó a la cuenta de la destinataria. Por lo tanto, el matrimonio no tenía fondos acreditados que justificaran una devolución ni realizó una transferencia para reintegrar la supuesta diferencia.

La hipótesis sobre una posible triangulación fue planteada por la propia víctima y no implica que ese mecanismo haya sido confirmado en esta situación. Para establecer cómo operaban los involucrados y cuál era el destino previsto para el dinero, sería necesaria una investigación que permita verificar las cuentas, los comprobantes y las comunicaciones.

Alerta La mujer explicó que inicialmente asociaba este tipo de engaños con trabajadores y comerciantes que reciben pagos por servicios, pero que no imaginaba que los responsables pudieran presentarse personalmente para concretar una maniobra similar.

Su testimonio busca advertir a quienes ofrecen servicios de remolque, transporte y otras prestaciones que suelen cobrarse mediante transferencias bancarias. La principal recomendación es no confiar únicamente en una captura de pantalla o un comprobante enviado por el supuesto cliente.

Para confirmar un pago, es necesario ingresar a la cuenta bancaria propia y verificar que el dinero esté efectivamente acreditado. Si el importe recibido no coincide con el acordado o la operación no aparece registrada, no se debe devolver ninguna diferencia ni transferir fondos a terceros sin comprobar previamente qué ocurrió.

También resulta importante conservar los mensajes, los números telefónicos, los comprobantes recibidos y cualquier otro dato que pueda servir para identificar a los responsables. Ante una tentativa de estafa, se recomienda realizar la denuncia correspondiente y aportar las evidencias disponibles.