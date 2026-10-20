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Inteligencia artificial e innovación: 150 personas participaron de una charla en Pergamino

La periodista y divulgadora Martina Rua brindó la conferencia “La IA ya está aquí: ¿Cómo usarla para ser más innovadores y productivos?”, en el Auditorio de OSDE Pergamino. La propuesta fue organizada por Fundación OSDE, la Cámara de Comercio de Pergamino y la Subsecretaría de Cultura del Municipio. El encuentro...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·20 de octubre de 2026 a las 12:29 p. m.
Inteligencia artificial e innovación: 150 personas participaron de una charla en Pergamino

La periodista y divulgadora Martina Rua brindó la conferencia “La IA ya está aquí: ¿Cómo usarla para ser más innovadores y productivos?”, en el Auditorio de OSDE Pergamino. La propuesta fue organizada por Fundación OSDE, la Cámara de Comercio de Pergamino y la Subsecretaría de Cultura del Municipio.

El encuentro convocó a 150 personas interesadas en conocer cómo la inteligencia artificial está transformando la vida cotidiana, el mundo del trabajo y las organizaciones. Rua, columnista de LA NACIÓN y especialista en innovación y productividad, compartió herramientas y reflexiones sobre las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

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Durante la charla, la periodista puso el foco en cómo la inteligencia artificial puede contribuir a optimizar procesos, impulsar la innovación y desarrollar nuevas formas de trabajar. También abordó los desafíos que estos cambios plantean para el liderazgo, el desarrollo del talento y la convivencia de distintas generaciones en los ámbitos laborales.

En ese sentido, destacó que aprovechar el potencial de la inteligencia artificial no consiste únicamente en incorporar nuevas herramientas, sino también en revisar hábitos, repensar procesos y fortalecer capacidades humanas como el pensamiento crítico, la creatividad y la adaptación.

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La actividad generó un intercambio con los asistentes y reflejó el interés de la comunidad por comprender los cambios tecnológicos y explorar nuevas herramientas para afrontar los desafíos del futuro.

Desde las instituciones organizadoras destacaron la importancia del trabajo articulado para acercar propuestas de formación y reflexión a la comunidad, y generar espacios de intercambio que contribuyan al desarrollo y al crecimiento de Pergamino.

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